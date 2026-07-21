มอบตัวแล้วคู่รักซิ่งแหกด่าน พุ่งชนไรเดอร์เจ็บ-จยย.เสียหาย อ้างตกใจ-คิดว่าหลับใน

หนุ่มสาวคู่รักขับเก๋งเทสล่า เข้ามอบตัวกับตำรวจ สน.ทองหล่อ หลังขับหลบหนีด่านตรวจบนถนนพระราม 4 ก่อนพุ่งชนไรเดอร์บาดเจ็บ จยย.พังเสียหาย อ้างตอนนั้นตกใจและคิดว่าตัวเองหลับใน
จากกรณีเพจเฟซบุ๊กมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์รถยนต์ไฟฟ้า Tesla สีขาว ขับหลบด่านตรวจบนถนนพระราม 4 ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลวิมุตเทพธารินทร์ ก่อนเสียหลักพุ่งชนไรเดอร์ที่กำลังจะเดินไปรับออเดอร์อาหารบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ กล้วยน้ำไท เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 00.46 น.ที่ผ่านมา ทำให้ไรเดอร์คนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ รถจักรยานยนต์เสียหาย ก่อนรถคันก่อเหตุรีบหลบหนีไป โดยตำรวจ สน.ทองหล่อ เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
นายธีรพงศ์ อายุ 23 ปี ไรเดอร์ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุกำลังลงจากรถเพื่อยืนยันออเดอร์อาหาร ก่อนเดินกลับมาที่รถก็ถูกรถยนต์พุ่งชนอย่างแรงจนภาพตัด มารู้สึกตัวอีกครั้งขณะนอนอยู่บนพื้น มีอาการมึนงง ชาตามร่างกาย และตัวสั่น โดยรถคู่กรณีไม่ได้ลงมาช่วยเหลือ แต่ขับหลบหนีทันที
ผู้เสียหาย ระบุว่า จากคำบอกเล่าของเพื่อนไรเดอร์และผู้เห็นเหตุการณ์ ทราบว่ารถคันดังกล่าวน่าจะขับหลบด่านตรวจก่อนมาชนตน ภายหลังได้เข้าแจ้งความที่ สน.ทองหล่อ โดยตำรวจสอบปากคำและตรวจสอบข้อมูลรถคู่กรณี พร้อมแจ้งว่าจะประสานเมื่อมีความคืบหน้า ทั้งนี้ ผู้เสียหายสามารถจำทะเบียนรถและมีภาพป้ายทะเบียนไว้อย่างชัดเจน
จากอุบัติเหตุ นายธีรพงศ์ ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ แขนซ้าย และขา มีแผลถลอกหลายแห่ง รวมทั้งมีอาการมึนศีรษะและเจ็บกราม แพทย์ตรวจเอกซเรย์แล้วไม่พบความผิดปกติของสมอง เบื้องต้นมีค่ารักษาพยาบาล 10,600 บาท ส่วนรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายหลายจุด คาดว่าค่าซ่อมจะอยู่ในหลักหมื่นบาท
ผู้เสียหาย ยังกล่าวว่า ขณะนี้ไม่สามารถทำงานได้ ส่งผลให้ขาดรายได้วันละประมาณ 600-700 บาท จึงอยากให้คู่กรณีออกมาแสดงความรับผิดชอบ ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมรถ และความเสียหายที่เกิดขึ้น
ด้าน พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก. สน.ทองหล่อ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุ รถคันดังกล่าวได้ขับเข้าด่านตรวจของกองบังคับการตำรวจจราจร โดยเจ้าหน้าที่ได้เรียกผู้ขับขี่ชายลงจากรถเพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ผลตรวจพบมีปริมาณแอลกอฮอล์ 79 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก่อนที่หญิงซึ่งอยู่ภายในรถจะขับรถพาผู้ขับขี่ชายหลบหนีออกจากด่าน กระทั่งมาประสบอุบัติเหตุพุ่งชนไรเดอร์บริเวณแยกกล้วยน้ำไท
อย่างไรก็ตามล่าสุดคู่รักซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุขับรถคันดังกล่าว ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ พร้อมให้การรับสารภาพว่า หลังก่อเหตุเกิดความตกใจจึงขับรถหลบหนี และยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหาย รวมถึงเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
ต่อมาเวลา 14.30 น. พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวทั้งสองเข้าห้องฝ่ายสืบสวนเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม ระหว่างเดินเข้าอาคาร ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าต้องการชี้แจงต่อสังคมหรือไม่ แต่ทั้งคู่รีบเดินเข้าห้องสอบสวนโดยไม่ให้สัมภาษณ์
กระทั่งเวลา 14.44 น. พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวทั้งสองมาแจ้งข้อกล่าวหา โดยฝ่ายชายยกมือไหว้พร้อมกล่าวว่า “ขอโทษครับ พร้อมที่จะรับผิดชอบ และขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น” พร้อมยืนยันว่าไม่เห็นไรเดอร์และไม่มีเจตนาจะชน
ขณะที่ฝ่ายหญิงยกมือไหว้ขอโทษ พร้อมกล่าวว่า “ตอนนั้นตกใจ” และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารู้ตัวหรือไม่ว่าชนไรเดอร์ เจ้าตัวตอบว่า “ไม่รู้ และตอนนั้นคิดว่าตัวเองหลับใน” ส่วนคำถามว่าหลังเกิดเหตุได้ติดต่อผู้เสียหายหรือเยียวยาแล้วหรือไม่ ทั้งสองไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนถูกตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฝ่ายชายในข้อหา ขับรถในขณะเมาสุรา และ ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ส่วนฝ่ายหญิงถูกแจ้งข้อหา ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและหลบหนี รวมทั้ง ช่วยเหลือผู้กระทำผิดเพื่อให้พ้นโทษ โดยตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย