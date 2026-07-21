รวบทันควัน หนุ่มชัยภูมินั่งรถทัวร์เข้ากรุง บุกชิงทอง 10 บาท ห้างดังย่านงามวงศ์วาน อ้างหาเงินรักษาแม่ป่วยมะเร็ง

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศร์ รับแจ้งคนร้ายก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ ที่ร้านทองแห่งหนึ่ง ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดย รปภ. ของห้างสามารถจับกุมตัวคนร้ายไว้ได้ ก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สายตรวจเดินทางเข้าไปตรวจสอบ ทราบชื่อต่อมาคือ นายพงศ์กร พุ่มจันทร์ อายุ 30 ปี ชาวจังหวัดชัยภูมิ พร้อมของกลาง สร้อยคอทองคำรูปพรรณ น้ำหนัก 10 บาท ซึ่งขาดเป็น 2 เส้น ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะควบคุมตัวคนร้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ภาพจากกล้องวงจรปิด (1) เวลา 18.35 น. วันที่ 20 ก.ค. 69 จับภาพขณะคนร้ายวิ่งหนีออกจากร้านทอง หลังเข้าไปก่อเหตุวิ่งราวสร้อยทองคำรูปพรรณ น้ำหนัก 10 บาท โดยมีพนักงานร้านทองวิ่งไล่ตามไปติดๆ
ภาพจากกล้องวงจรปิด (2) เวลา 18.35 น. คนร้ายได้วิ่งไปถึงประตูทางออกด้านหลังห้าง ก่อนถูก รปภ. และพลเมืองดี ช่วยกันจับกุมตัวไว้ได้
จากการสอบสวน นายพงศ์กร ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ อ้างว่าได้เดินทางด้วยการนั่งรถทัวร์มาจากจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ 10 โมงเช้า และมาถึงที่สถานีขนส่งหมอชิตเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. จากนั้นได้นั่งรถแท็กซี่มาที่ห้างเพื่อนำพระมาขาย แต่พอนำพระไปให้เซียนพระดูแล้วทางเซียนพระบอกว่ายังไม่ได้ ตนจึงได้เดินลงมาชั้น 1 เพื่อกลับจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างเดินผ่านร้านทองจึงตัดสินใจเข้าไปในร้านเพื่อขอดูทองรูปพรร๕ น้ำหนักเส้นละ 10 บาท พอพนักงานร้านทองเผลอ ตนก็ได้กระชากทองวิ่งหนี จนมาถูกจับกุมตัวได้ ส่วนสาเหตุที่ตนทำไปเพราะต้องการหาเงิน 7-8 แสนบาท เพื่อไปรักษาแม่ (เรียกยายว่าแม่) ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่ 3
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบปากคำผู้ต้องหา โดยได้แจ้งข้อกล่าวหา คือ “วิ่งราวทรัพย์” และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป