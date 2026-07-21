ตร.เชิญ “โฟล์ค” อดีตนักศึกษาอุเทนถวาย เพื่อน “จา” สอบเข้ม ปมขัดแย้งสองสถาบัน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 ก.ค. 69 ที่ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายหลังเกิดเหตุคนร้ายประกบยิง นายจารุกิตติ์ รอดหลง หรือ “จา” อายุ 25 ปี อดีตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และอดีตนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด รุ่น 109 เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้เชิญตัว นายโฟล์ค อายุ 25 ปี อดีตนักศึกษาอุเทนถวาย ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิต เข้ามาสอบปากคำ หลังมีข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้โทรศัพท์หานายโฟล์ค พร้อมบอกว่ามีวัยรุ่น 2 คน ขี่รถจักรยานยนต์วนเวียนอยู่บริเวณหน้าบ้านในลักษณะผิดสังเกต โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำนานหลายชั่วโมง ซึ่งนายโฟล์คได้เดินทางมาพร้อมกับมารดา
ระหว่างการสอบปากคำ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุของการเสียชีวิต รวมถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างสถาบัน และผู้ตายได้มีการพูดคุยอะไรกับนายโฟล์คก่อนเกิดเหตุหรือไม่ แต่เจ้าตัวมีสีหน้านิ่งและปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน โดยกล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า “ไม่รู้”
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้เชิญเพื่อนของผู้เสียชีวิตอีกหลายรายเข้าสอบปากคำ โดยนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ซึางเป็น 1 ในเพื่อนผู้เสียชีวิต ภายหลังการให้ปากคำ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า นายจาเคยมีปัญหากับสถาบันคู่อริหรือไม่ และคดีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นสถาบันหรือไม่ ซึ่งนายเอตอบเพียงว่า “ไม่รู้” พร้อมกล่าวสั้น ๆ ว่า “เรื่องนี้พี่ ๆ นักข่าวก็น่าจะรู้” ก่อนเดินทางกลับ
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดล่าสุดพบว่าผู้ก่อเหตุได้ใช้เส้นทางหลบหนีไปยังที่จังหวัดนครปฐม และสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งคลี่คลายคดีดังกล่าว พร้อมตรวจสอบว่าปมเหตุในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือประเด็นระหว่างสถาบันหรือไม