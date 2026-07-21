ตร.เตือนภัย! เพจรับแจ้งความออนไลน์ปลอมระบาด ย้ำของจริงมีแค่สายด่วน 1441 และเว็บไซต์ ThaiPoliceOnline

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนอย่าหลงเชื่อเพจแอบอ้างรับแจ้งความออนไลน์ – ย้ำช่องทางรับแจ้งความออนไลน์มีเพียง “สายด่วน 1441” และเว็บไซต์ “www.thaipoliceonline.go.th” เท่านั้น
วันนี้ (21 ก.ค.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานและตรวจสอบพบพฤติการณ์ของกลุ่มมิจฉาชีพ ที่สร้างช่องทางรับแจ้งความออนไลน์ปลอม โดยมีการนำภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียง บุคคลสาธารณะ หรือผู้ที่สังคมให้ความเชื่อถือ มาใช้แอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแพลตฟอร์มหรือเพจปลอมของตนเอง ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้เสียหายหลงเชื่อ และอาจนำไปสู่การหลอกลวงซ้ำซ้อนเพื่อดึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือหลอกลวงเอาทรัพย์สินเพิ่มเติม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำและทำความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนว่า ช่องทางสำหรับการรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเพียง 2 ช่องทางเท่านั้น ได้แก่ สายด่วนศูนย์ AOC หมายเลข 1441 และทางเว็บไซต์เดียวเท่านั้น คือ www.thaipoliceonline.go.th โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นช่องทางออนไลน์อื่น ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน เพจเฟซบุ๊ก หรือบัญชีไลน์ หรืออื่น ๆ ที่กล่าวอ้างว่าสามารถรับแจ้งความหรืออำนวยความสะดวกทางคดีได้ ขอให้มั่นใจได้ทันทีว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพทั้งหมด อย่าได้หลงเชื่ออย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตัวท่านและทรัพย์สิน