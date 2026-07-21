กองปราบจ่อออกหมายจับอีก 2 บิ๊ก สถ.-มศว.บงการโกงสอบท้องถิ่น

MGR Online - ตำรวจกองปราบจ่อออกหมายจับเพิ่มอีก 2 บิ๊ก สถ.-มศว. บงการเบื้องหลัง "ผอ.พิชิต" โกงสอบข้าราชการท้องถิ่น
วันนี้ ( 21 ก.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ ก่อนเสนอที่ประชุมพิจารณา หากพยานหลักฐานมีความครบถ้วนและแน่นหนา ก็จะเดินหน้าขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม ซึ่งในวันที่ 22 ก.ค.นี้จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อประเมินพยานหลักฐาน ว่ามีความแน่นหนาพอหรือไม่ ก่อนตัดสินใจดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย โดยเป้าหมายของชุดสืบสวนในขณะนี้คือการขยายผลไปยังผู้ที่มีบทบาทสำคัญหรือเป็นตัวใหญ่ของขบวนการ
สำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหากลุ่มเดิมจำนวน 11 ราย นั้นทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี สามารถเรียกตัวมาสอบสวนได้ตลอดเวลา และคดีในส่วนดังกล่าวได้ส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการไต่สวนแล้ว
อย่างไรก็ตาม ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ยังคงเดินหน้าสืบสวนในอีกแนวทางหนึ่ง โดยมุ่งเน้นการดำเนินคดีกับผู้มีบทบาทสำคัญมากกว่าเดิม ซึ่งขณะนี้มีเป้าหมายอยู่ 2 ราย โดยมีตำแหน่งที่สูงกว่า จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม หรือ จ่าพิชิต ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ แต่จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความแน่นหนาของพยานหลักฐาน ซึ่งหากพยานหลักฐานสามารถเชื่อมโยงได้ชัดเจน ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติม แต่หากหลักฐานยังไม่แน่นหนาพอก็จะรวบรวมสำนวนส่งให้ ป.ป.ช. พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่มีตำแหน่งระดับสูงจำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานที่รัดกุมเป็นพิเศษ เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและสามารถรองรับการพิจารณาของศาลได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บุคคลระดับสูงสองคนที่จะถูกพิจารณาดำเนินคดีเพิ่มเติมนั้นมาจากการสอบปากคำ นายวิน ธนพชรโภคิน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในสามผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ ที่ให้การซัดทอดว่ามีบุคคลระดับ ผู้อำนวยการ สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้อำนวยการ สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบงการ และอยู่เบื้องหลังการทุจริตสอบดังกล่าว
รายงานด้วยว่า เย็นวันนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีทุจริตสอบดังกล่าวในส่วนของ ป.ป.ช. ได้เชิญ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปประชุมที่ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวม 11 ราย ที่ตรวจค้นพบขณะดำเนินการแก้ข้อสอบในพื้นที่ จ.นนทบุรี ให้มาให้ปากคำและรับทราบข้อหา