อดีตนักศึกษาช่างกลดัง ถูก 2 คนร้ายขี่ จยย.ประกบ กระหน่ำยิง 9 นัด เสียชีวิตกลางซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23

อุกอาจ! สองคนร้ายขี่ จยย.ประกบยิงหนุ่มช่างประปาพรุน 9 นัด ดับสลดคาซอยย่านปากเกร็ด ขณะกำลังไปทำงาน พยานเห็นคนร้ายซุ่มรอก่อนลงมือ ตำรวจมุ่งปมขัดแย้งสถาบัน เร่งแกะรอยวงจรปิดล่าตัว
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 21 ก.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด รับแจ้งเหตุชาย 1 ราย ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รีบรุดตรวจสอบ
ภาพจากกล้องวงจรปิด เวลา 06.15 น. วันที่ 21 ก.ค. 69 จับภาพชายต้องสงสัย 2 ราย สวมเสื้อแขนยาว ใส่กางเกงยีนส์ขายาว สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ ขับขี่รถ จยย. ยี่ห้อ Honda รุ่น PCX สีแดง (ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน) ขับขี่ผ่านหน้าบ้านผู้เสียชีวิต ก่อนเกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือ นายจารุกิตติ์ รอดหลง หรือ จา อายุ 25 ปี อดีตนักศึกษาเทคโนโลยีแห่งหนึ่งย่าน กทม. อาชีพช่างประปาโครงการ นอนหงายเสียชีวิต สวมเสื้อยืดสีกรมท่าลายขวาง ใส่แจ๊กเก็ตสีกรมท่าทับด้านนอก สวมกางเกงยีนส์ขายาว สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืน ขนาด 9 มม. เข้าที่บริเวณหน้าอก และตามลำตัว ใกล้กันพบรถ จยย. ยี่ห้อ Honda รุ่น Wave 125i สีกรมท่า (ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน) พลิกคว่ำอยู่ เบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบ
จากการสอบสวนเบื้องต้นมีผู้เห็นเหตุการณ์ขณะผู้เสียชีวิตกำลังขับขี่รถ จยย.อยู่ในซอย คนร้าย 2 คน ขับขี่รถ จยย.ประกบ ก่อนใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงจนผู้เสียชีวิตตกจากรถ จยย. คนร้ายได้ลงมายิงซ้ำ อีกรอบ รวม 9 นัด ก่อนเสียชีวิต ไม่แน่ใจปมเหตุมาจากเรื่องระหว่างสถาบันหรือไม่
น.ส.นารี แซ่อึ้ง แม่ของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ตนกับลูกชายปกติจะโทร.คุยกับประจำ ลูกจะชอบโทร.มาขอเงิน ตนอยากถามคนร้ายว่าทำไมโหดร้ายแบบนี้ ตนจุกอกจนพูดไม่ออก
นางลีลาวดี ต้นแทน ย่าของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ตนเห็นผู้ชาย 2 คน นั่งอยู่ริมป่าข้างทาง 1 คน ส่วนอีก 1 คน ยืนอยู่หน้าถนน ซึ่งมองเห็นบ้านตนชัดเจน หลานชายบอกกับตนว่าจะไปทำงานและขับขี่รถ จยย.ออกมาจากบ้าน วินาทีนั้นตนเห็นชาย 2 คน ขับขี่รถ จยย.ตามออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่นานพบว่าหลานชายถูกยิงเสียชีวิต มีวิน จยย.ที่รู้จักไปรับตนจากที่บ้านมาที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ และกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป