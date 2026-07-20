ญาตินำศพผู้เสียชีวิต 3 ราย เหยื่อบีเอ็มเมาแล้วขับประกอบพิธี

จากกรณีเมื่อเวลา 04.30 น.วันที่ 20 ก.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทอง รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ BMW พุ่งชนรถตุ๊กตุ๊ก มีผู้เสียชีวิต 3 ราย เหตุเกิดบริเวณปากซอย 12 ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ล่าสุดเมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 20 ก.ค.69 ที่วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายประกอบด้วย 1.น.ส.ประทุมพร ประเสริฐก้านตรง อายุ 37 ปี (คนขับรถตุ๊กตุ๊ก) 2.น.ส.ภัทร แซ่โง้ว อายุ 77 ปี (ผู้โดยสาร) 3.น.ส.ละม้าย อัชฌากรลักษณ์ อายุ 82 ปี (ผู้โดยสาร) หมายเลขทะเบียน สก 938 มาประกอบพิธีรดน้ำศพ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า โดยศาลา 4 ตั้งศพของ น.ส.ละม้าย และน.ส.ภัทร ส่วนศาลา 3 เป็นที่ตั้งศพ น.ส.ประทุมพร
นายรุ่งศักดิ์ ประเสริฐก้านตรง อายุ 49 ปี สามีคนขับรถตุ๊กตุ๊ก กล่าวว่าตนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ลูกของตนยังเด็กไม่ได้เรียกร้องอยากได้อะไรอยากให้ครอบครัวมีชีวิตอยู่แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ลูกคนโตอายุ 13 ปี ส่วนคนเล็กอายุ 9 ขวบ ภรรยาที่เสียชีวิตทำอาชีพขับรถตุ๊กๆเหมือนกับตน ตนเป็นโรคความดัน เบาหวาน และโรคไตต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาลูกตาจะออกไปขับรถช่วงเวลาประมาณตี 4 ของทุกวันรับลูกค้าประจำหลังจากทำบุญใส่บาตร ตอนนี้ตนรู้สึกเครียด และ โกรธมากไม่รู้จะทำยังไงต่ออยากบอกกับภรรยาว่าไม่ต้องห่วงลูกตนจะพยายามดูแลลูกทั้งสองคนให้ดีที่สุด ส่วนพิธีสวดศพ 4 คืนเผาวันเสาร์ ส่วนทางด้านคดีให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ