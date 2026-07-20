รวบช่างเฟอร์ฯ หื่นใช้มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงสาวผู้โดยสาร MRT อ้างสะสมไว้ปลุกใจในกิจกรรมช่วยตัวเอง

เมื่อเวลา 08.40น.วันที่ 20 ก.ค.พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม และ พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.หลักสอง นำกำลังสายตรวจล้อมจับกุมตัว นายจรูญ หรือจา เศียรนอก อายุ 57 ปี ชาว จ.มหาสารคาม พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อวีโว่ 1 เครื่อง และ คลิปแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวไม่ต่ำกว่า 30 ราย จำนวน 61 รายการ โดยจับกุมตัวได้ที่บันไดเลื่อนทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า MRT บางแค แขวงบาแค เขตบางแค กทม.
การจับกุมครัังนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ รปภ.รถไฟฟ้า MRT ว่า พบชายต้องสงสัยมีพฤติกรรมใช้มือถือ แอบถ่ายคลิปใต้กระโปรงหญิงสาว ที่เป็นผู้โดยสารตามเส้นทางขึ้นลงรถไฟฟ้า เมื่อเดินทางไปตรวจสอบบริเวณบันไดเลื่อนทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า MRT บางแค พบ น.ส.แนน (นามสมมุติ) อายุ 39 ปี ผู้เสียหาย กำลังมีปากเสียงกับ นายจรูญ ผู้ต้องหา โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ.ควบคุมสถานการณ์อยู่ จากการขอตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ ของ นายจรูญ พบคลิปแอบถ่ายใต้กระโปรง ของ น.ส.แนน จริง นอกจากนี้ยังพบคลิปวีดีโอ ของผู้เสียหายอีกกว่า 30 ราย รวมแล้ว 61 คลิป จึงควบคุมตัว นายจรูญ พร้อมของกลาง ไปสอบปากคำที่ สน.เพชรเกษม
สอบสวน นายจรูญ ยอมรับว่า ตนเป็นช่างโรงงานเฟอร์นิเจอร์ย่านบางแค ชอบดูคลิปประเภทแอบถ่ายใต้กระโปรงเป็นชีวิตจิตใจ แอบถ่ายผู้หญิงมาแล้วกว่า 30 คน โดยจะเลือกคนใส่กระโปรงสั้นๆ ช่วงเดินอยู่บนบันไดเลื่อน หลังจากดื่มสุราจนมึนเมา แล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ ก็จะเอาคลิปมาเปิดเพื่อช่วยตัวเองสำเร็จความใคร่ สลับกันไปเรื่อย และหาถ่ายใหม่มาเรื่อยๆ คลิปที่เบื่อ ดูจนไม่เกิดอารมณ์ก็ลบทิ้งไปหลายคลิปแล้ว ไม่ได้เอาไปเผยแพร่ที่อื่นหรือขายแต่อย่างใด
ด้าน น.ส.แนน ผู้เสียหาย เล่าว่า ว่าขณะที่ตนกำลังเดินขึ้นบันไดเพื่อใช้บริการรถไฟฟ้าไปทำงานในเมือง ได้มีพลเมืองดีมาสะกิดแจ้งว่ามีชายใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายบริเวณใต้กระโปรงของตน พร้อมทั้งชี้ไปยังคนที่แอบถ่าย ตนจึงได้เดินถามไปเพื่อขอดูโทรศัพท์แต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอม จึงได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบ จากนั้นโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึง พบ นายจรูญ หรือจา อยู่บริเวณดังกล่าว จึงควบคุมตัวไว้ได้พร้อมของกลางดังกล่าว
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน จึงแจ้งข้อหา คุกคามทางเพศผู้อื่นฯ แก่นายจรูญ พร้อมยึดโทรศัพท์เอาไว้ตรวจสอบ ซึ่งจากการพิจารณาคลิป ทั้ง 61 รายการ ที่นายจรูญ แอบถ่ายเอาไว้ พบว่า ยังมีผู้เสียหายในท้องที่อื่นๆ จำนวนมาก จึงได้ประสานพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนท้องที่ต่างๆ ช่วยติดตามตัวผู้เสียหายมาทำเรื่องแจ้งความดำเนินการเพิ่มเติมกับผู้ต้องหารายนี้ต่อไป.