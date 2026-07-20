ผบช.ก.เผย จ่อเรียก 11 ผู้เกี่ยวข้องคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นรับทราบข้อหา

ผบช.ก.เผยเดินหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องอีก 11 รายรับทราบข้อกล่าวหา พร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน ก่อนสรุปข้อเท็จจริงเสนอรองนายกรัฐมนตรี และส่งต่อ ป.ป.ช. ดำเนินการตามกฎหมาย
วันนี้ (20 ก.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงนานกว่า 2 ชั่วโมง ว่า ที่ประชุมเตรียมสรุปข้อเท็จจริงและรายชื่อผู้เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น เสนอให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 5 สิงหาคมนี้
ด้านความคืบหน้าคดี พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเตรียมประชุมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องอีก 11 ราย ซึ่งพบอยู่ในบ้านพักที่ถูกตรวจค้นในจังหวัดนนทบุรี โดยอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดข้อกล่าวหา นอกจากนี้ ยังเตรียมพิจารณาเรียกผู้รับผิดชอบโครงการสอบเข้ารับทราบข้อกล่าวหา หลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มีมติให้แจ้งความดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จ
ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินยังอยู่ระหว่างดำเนินการ หากพบความเชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะดำเนินคดีทันที ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานส่งต่อให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตามกฎหมาย โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมจากทั้งคณะทำงานของตำรวจและ ป.ป.ช. เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป