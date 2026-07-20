คุมฝากขังเจ้าของ-ลูกจ้าง “ผับลับ” ย่านห้วยขวาง ลอบค้ายาครบวงจร

ตำรวจคุมตัวเจ้าของ-พนักงานร้าน “ผับลับ” ย่านห้วยขวาง ลอบค้ายาเสพติด ปล่อยลูกค้ามั่วสุมเสพในร้าน ส่งศาลฝากขัง
วันนี้ (30 ก.ค.) ที่ สน.ห้วยขวาง พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.ห้วยขวาง สั่งการให้พนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง ควบคุมตัว นายสมชาย แสงวงศ์ อายุ 40 ปี เจ้าของสถานบันเทิงซึ่งลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงลักลอบจำหน่ายยาเสพติดหลากหลายประเภทภายในอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ริมถนนประชาอุทิศ ย่านห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และนายพัฒนา สังข์ทอง อายุ 43 ปี พนักงานร้าน ฝากขังศาลภาษีอากรกลาง หลังถูกพล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. นำกำลังชุด ศอ.ปส.บช.น. จับกุมพร้อมของกลางยาเสพติด ยาอี ไอซ์ โคเคน คีตามีน พอตเค และบุหรี่ไฟฟ้า จำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยขณะนำตัวขึ้นรถ ผู้ต้องหาได้ใช้ผ้าคลุมใบหน้ามิดชิด และไม่ตอบคำถามใดๆ กับสื่อมวลชน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานายสมชาย ในความผิดฐาน มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (โคเคน) โดยไม่ได้รับอนุญาต, มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เคตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต, มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน ยาไอซ์, ยาอี) โดยไม่ได้รับอนุญาต, ช่วยซ่อนเร้น ซื้อ รับไว้ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของที่ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร (บุหรี่ไฟฟ้า) โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของต้องห้าม, ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต, ฝ่าฝืนเงื่อนไขเวลาเปิด-ปิดสถานบริการตามใบอนุญาต ส่วนนายพัฒนา แจ้งข้อกล่าวหา มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เคตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต จากการสอบปากคำ ทั้ง 2 คนให้การรับสารภาพเนื่องจากจำนนต่อหลักฐาน พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะค้านประกันตัวหรือไม่
ส่วนนักเที่ยวอีก 9 คนซึ่งก่อนหน้านี้ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย เบื้องต้นทั้งหมดเข้าร่วมโครงการบำบัดรักษายาเสพติดโดยสมัครใจ ตำรวจจึงอนุญาตให้ปล่อยตัว ส่วนการขยายผล ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบร้านที่จำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่มีเพียงร้านนี้เพียงร้านเดียวแต่หลังจากเกิดเหตุ พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.ห้วยขวาง ได้เรียกประชุมตำรวจในสังกัดเพื่อปรับมาตรการการทำงานเชิงรุก ระดมกำลังออกตรวจพื้นที่เพื่อเป็นการไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีก