ศาลยุติธรรมเปิดตัวเมนู “คันฉ่อง” บนระบบ CIOS ตรวจสอบสถานะคดีแพ่งคดีผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ ยืนยันตัวตนผ่าน ThaID ไม่ต้องมาศาล
วันนี้ (21 ก.ค.2569) นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้เดินหน้ายกระดับการให้บริการทางเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เปิดให้บริการเมนูใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่อ “KC : Know your Cases” หรือที่เรียกกันว่า “คันฉ่อง” บนระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ซึ่งฟังก์ชันนี้จะทำหน้าที่เสมือนกระจกเงาที่สะท้อนและส่องให้เห็นข้อมูลสถานะทางคดี
ได้อย่างชัดเจนช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการเป็นโจทก์หรือจำเลยในคดีแพ่งและคดีผู้บริโภคของตนเองในศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ที่มีการยื่นคำฟ้องตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ได้แบบเรียลไทม์ ผ่านระบบ e-Filing Version 4 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเดินทางมาศาล
สำหรับกระบวนการทำงานของระบบ “KC : Know your Cases” หรือ “คันฉ่อง” ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและไร้รอยต่อโดยใช้ฐานข้อมูลการฟ้องร้องจากระบบ e-Filing โดยตรงเมื่อผู้ใช้งานผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชัน ThaID เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงผลลัพธ์ทันทีแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลสำคัญของคดีได้อย่างครบถ้วนในจุดเดียว ไม่ว่าจะเป็นชื่อศาลที่รับฟ้อง หมายเลขคดีดำ หมายเลขคดีแดง ประเภทของคดี วันที่ยื่นคำฟ้อง วันที่มีคำพิพากษา รวมถึงสถานะการเป็นคู่ความของตนเองได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ไม่ได้พักอาศัยตรงตามทะเบียนบ้าน ที่ได้ทราบว่าตนเองถูกฟ้องอยู่ที่ศาลไหนบ้าง โดยในเฟสแรกจะเปิดได้ตรวจสอบได้เฉพาะคดีแพ่งและคดีผู้บริโภคที่มีการยื่นฟ้องทางออนไลน์ผ่านระบบ efiling version4 เท่านั้น และจะได้ขยายผลในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทุกประเภทคดีในอนาคต“ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ “คันฉ่อง” ประชาชนสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ๆ เพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์
ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) จากนั้นให้ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ของกรมการปกครอง เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เมื่อผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว คุณก็สามารถคลิกเข้าไปที่เมนู “KC : Know your Cases” หรือ “คันฉ่อง” ได้ทันที โดยระบบจะทำการแสดงรายชื่อคดีทั้งหมด
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นโจทก์หรือจำเลยขึ้นมาบนหน้าจอแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทุกคนสามารถตรวจสอบสถานะคดีของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลเลย” นายธีรทัย กล่าว
การเปิดตัวบริการในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาขับเคลื่อนงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โปร่งใส ง่าย ครบ จบในที่เดียว ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่แล้ว ยังช่วยลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการศาลได้อย่างแท้จริง