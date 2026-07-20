ผบ.ตร.เร่งสางคดีโกงสอบท้องถิ่น จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม 11 ราย สรุปสำนวนส่งรองนายกฯ ศุกร์นี้

ผบ.ตร.ประชุมเร่งตรวจพยานหลักฐานและข้อกฎหมายคดีโกงสอบท้องถิ่น เตรียมสรุปสำนวนเสนอรองนายกรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้ พร้อมจ่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มผู้เกี่ยวข้องอีก 11 ราย หลังพบอยู่ในบ้านพักที่ถูกตรวจค้นใน จ.นนทบุรี
วันนี้ (20 ก.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานประชุมร่วมกับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐาน ข้อกฎหมาย และเส้นทางการเงินในคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นให้รัดกุม
เบื้องต้น เตรียมสรุปรายละเอียดเสนอให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคมนี้ ก่อนส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายในกรอบเวลา 30 วัน
ด้านความคืบหน้าทางคดี พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมผู้เกี่ยวข้องอีก 11 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่พบภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีขณะเข้าตรวจค้น แบ่งเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ราย และพนักงานบริษัทเอกชน 2 ราย
หนึ่งในผู้ถูกดำเนินการ คือ นายฉัตรพิสุทธิ์ หรือ "เต้ย" ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบปากคำและเตรียมถูกดำเนินคดีในหลายข้อหา.