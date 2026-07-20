จับตา 22 ก.ค.นี้ ก.ตร.เคาะเลือก “ผบ.ตร.” คนที่ 16 แคนดิเดต 4 นายชิงเก้าอี้ผู้นำสีกากี

จับตา 22 ก.ค.นี้ ก.ตร.ประชุมคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 16 แทน "พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ" 4 แคนดิเดตลุ้นผงาดผู้นำองค์กรสีกากี พร้อมเปิดขั้นตอนการคัดเลือก
วันนี้ (20 ก.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผูัสื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมก.ตร.ครั้งที่ 7/2569 ในวันที่ 22 ก.ค.2569 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 ตร. โดยมีวาระสำคัญ คือ การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง "ผบ.ตร." คนที่ 16 แทนพล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)ที่จะเกษียณราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569 นี้
สำหรับขั้นตอนการแต่งผบ.ตร.ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ปี 2565 มาตรา 78 ระบุว่า "ให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 71 (1) โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน" โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปราม เสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
สำหรับ ก.ตร. ทั้งหมด 16 คน ประกอบด้วย นายอนุทิน ในฐานะประธานฯ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประสิทธิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ นายปิยวัฒน์ ศิริรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. และน.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.
และก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พล.ต.อ.วินัย ทองสอง พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ นายประทิต สันติประภพ และนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
โดยในการประชุมวาระพิจารณาแต่งตั้ง ผบ.ตร. แคนดิเดต 4 นาย ประกอบด้วย พล.ต.อ.นิรันดร พล.ต.อ.ธัชชัย พล.ต.อ.สำราญ และพล.ต.อ.อิทธิพล จะต้องออกจากห้องประชุมทันที เนื่องจากถือว่ามีส่วนได้เสีย
ก.ตร.ที่อยู่ในห้องประชุมจึงมีเพียงจึงเหลือเพียง 12 คน โดยปกติประธานฯผู้เสนอชื่อจะไม่ใช้สิทธิ์ โหวตเลือก ถ้ามติเป็นเอกฉันท์ ยกเว้นก.ตร.มีมติเห็นชอบตามที่ประธานเสนอมีเสียงเท่ากัน กับก.ตร.ที่มีมติไม่เห็นชอบ ประธานฯ จึงใช้สิทธิ์ลงมติเป็นเด็ดขาดเพื่อให้ได้ข้อยุติ