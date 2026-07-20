เผาแล้วศพ “บิว มือกลอง” ญาติพี่น้องร้ำไห้ ส่งวิญญาณ สู่สุคติ

เผาศพ“บิว มือกลอง” ซึ่งจะเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของ วงทศกัณฐ์ ที่ต้องออกเดินทางไกล ครอบครัวญาติพี่น้อง และเพื่อน ๆ ต่างมาร่วมงานด้วยความโศกเศร้าเสียใจ หวนนึกถึงวันเก่า ๆ ที่บิวสร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับคนใกล้ตัว รวมถึงสร้างความสุขให้กับแฟนเพลง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ที่ วัดบางกะดี จ.ปทุมธานี มีพิธีฌาปนกิจศพ นายณฐพรรษ ธรรมนิทา (บิว มือกลอง วงทศกัณฑ์) ที่เสียชัวิตจากเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าว บรรยากาศ เป็นไปด้วยความโศกเศร้ากับการสูญเสียในครั้งนี้
โดยไร้เงา ทางครอบครัว หรือบุคคลภายในร้านโรงเบียร์ ฯ ของฝั่งคู่กรณี มาร่วมงานแต่อย่างใด หลายคนมองว่า ไม่มีแม้กระทั่งพวงหรีด และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเพื่อนนักดนตรี ทั้งเวทีและนำเครื่องดนตรีมาแสดง ก่อนจะเริ่มพิธีฌาปนกิจ
ด้านไอซ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์ กับเปิดเผยว่า ทุกคนในวงที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างใด จากทางร้าน มีเพียงการประสานงานจากหน่วยงานรัฐบาลที่จะดำเนินการหาเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ ต่อจากนี้ คงพักเรื่องการดนตรีไว้ซักระยะเนื่องจากสภาพจิตใจตนเองช่วงนี้ยังย่ำแย่อยู่ ไม่กล้าจับไมค์ร้องเพลงและคอยจะนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ก็คิดอยู่เสมอว่าอีกมุมก็เป็นอาชีพที่ตนเองรัก และอยากจะจะขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย เยียวยา ให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วย
ด้าน บุ๊ง นักดนตรี ในร้านโรงเบียร์ตะวันแดง แจ้งวัฒนะ กล้าวเปิดเผยว่า เบลเป็นนักดนตรีที่ร่วมงานกันที่ร้าน โดยจะเริ่มเล่นตั้งแต่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์ โดยปกติบิวมักจะ ติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเล่นดนตรีกับตนเอง และปรึกษาปัญหาเรื่องอื่นๆอยู่บ่อยกันจนสนิทกัน รู้สึกเสียใจที่มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น และอยากขอให้ร้านเหล้ามีมาตรการเพิ่มความปลอดภัยภายในร้านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก