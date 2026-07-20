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เผาแล้วศพ “บิว มือกลอง” ญาติพี่น้องร้ำไห้ ส่งวิญญาณ สู่สุคติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



เผาศพ“บิว มือกลอง” ซึ่งจะเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของ วงทศกัณฐ์ ที่ต้องออกเดินทางไกล ครอบครัวญาติพี่น้อง และเพื่อน ๆ ต่างมาร่วมงานด้วยความโศกเศร้าเสียใจ หวนนึกถึงวันเก่า ๆ ที่บิวสร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับคนใกล้ตัว รวมถึงสร้างความสุขให้กับแฟนเพลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ที่ วัดบางกะดี จ.ปทุมธานี มีพิธีฌาปนกิจศพ นายณฐพรรษ ธรรมนิทา (บิว มือกลอง วงทศกัณฑ์) ที่เสียชัวิตจากเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าว บรรยากาศ เป็นไปด้วยความโศกเศร้ากับการสูญเสียในครั้งนี้
โดยไร้เงา ทางครอบครัว หรือบุคคลภายในร้านโรงเบียร์ ฯ ของฝั่งคู่กรณี มาร่วมงานแต่อย่างใด หลายคนมองว่า ไม่มีแม้กระทั่งพวงหรีด และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเพื่อนนักดนตรี ทั้งเวทีและนำเครื่องดนตรีมาแสดง ก่อนจะเริ่มพิธีฌาปนกิจ

ด้านไอซ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์ กับเปิดเผยว่า ทุกคนในวงที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างใด จากทางร้าน มีเพียงการประสานงานจากหน่วยงานรัฐบาลที่จะดำเนินการหาเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ ต่อจากนี้ คงพักเรื่องการดนตรีไว้ซักระยะเนื่องจากสภาพจิตใจตนเองช่วงนี้ยังย่ำแย่อยู่ ไม่กล้าจับไมค์ร้องเพลงและคอยจะนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ก็คิดอยู่เสมอว่าอีกมุมก็เป็นอาชีพที่ตนเองรัก และอยากจะจะขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย เยียวยา ให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วย

ด้าน บุ๊ง นักดนตรี ในร้านโรงเบียร์ตะวันแดง แจ้งวัฒนะ กล้าวเปิดเผยว่า เบลเป็นนักดนตรีที่ร่วมงานกันที่ร้าน โดยจะเริ่มเล่นตั้งแต่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์ โดยปกติบิวมักจะ ติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเล่นดนตรีกับตนเอง และปรึกษาปัญหาเรื่องอื่นๆอยู่บ่อยกันจนสนิทกัน รู้สึกเสียใจที่มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น และอยากขอให้ร้านเหล้ามีมาตรการเพิ่มความปลอดภัยภายในร้านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก








เผาแล้วศพ “บิว มือกลอง” ญาติพี่น้องร้ำไห้ ส่งวิญญาณ สู่สุคติ
เผาแล้วศพ “บิว มือกลอง” ญาติพี่น้องร้ำไห้ ส่งวิญญาณ สู่สุคติ
เผาแล้วศพ “บิว มือกลอง” ญาติพี่น้องร้ำไห้ ส่งวิญญาณ สู่สุคติ
เผาแล้วศพ “บิว มือกลอง” ญาติพี่น้องร้ำไห้ ส่งวิญญาณ สู่สุคติ
เผาแล้วศพ “บิว มือกลอง” ญาติพี่น้องร้ำไห้ ส่งวิญญาณ สู่สุคติ