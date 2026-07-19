กองทัพไทย ผนึกกำลังเหล่าทัพ-ตร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "บ้านหมากแข้ง จาก สมรภูมิ สู่แผ่นดินแห่งพระบารมี"

กองทัพไทย บูรณาการเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ภายใต้แนวคิด “บ้านหมากแข้ง จากสมรภูมิ สู่แผ่นดินแห่งพระบารมี” พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนการศึกษาและบริการทางการแพทย์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
วันนี้ (19 ก.ค.) กองทัพไทย บูรณาการความร่วมมือกับเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ภายใต้แนวคิด “บ้านหมากแข้ง จากสมรภูมิ สู่แผ่นดินแห่งพระบารมี” โดยมี พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 พร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธาน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละ นายวิตชิณ คำนิมิตว์ เยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์ ร่วมของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่วนราชการพลเรือนแก่ประชาชน และการมอบอุปกรณ์การศึกษา ได้แก่ เครื่องฉายภาพระบบดิจิทัล ดิจิทัลทีวี อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ เครื่องผลิตออกซิเจน และแทงค์น้ำแก่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว พร้อมถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมุ่น บ้านหมากแข้ง และบ้านหมันขาว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน
จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปยังอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง เพื่อร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละ พร้อมเยี่ยมชมอุทยานเทิดพระเกียรติฯ โดยมีมัคคุเทศก์น้อยเป็นผู้นำชม และรับฟัง “เรื่องเล่าพระบารมี” จากเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (นปพ.ตร.) ผู้เคยถวายอารักขาอย่างใกล้ชิดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่บ้านหมากแข้ง เพื่อทรงเยี่ยมเยียน พระราชทานขวัญกำลังใจแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ หลังจากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่ 74 ณ ภูพระ บ้านหมากแข้ง
ในโอกาสเดียวกัน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปยังโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง ร่วมรับฟังการบรรยายอาคารประวัติศาสตร์ และเยี่ยมชมการปรับปรุงห้องสุขา พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและถุงยังชีพ เยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์ แจกแว่นสายตาแก่ประชาชน และเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าเย็นศิระตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกระทำพิธีส่งมอบถนนเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข้ง-บ้านหมันขาว ต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและถุงยังชีพ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการทางการแพทย์ และการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นสถานที่สำคัญที่บันทึกเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ขณะทรงดำรงพระยศเป็นร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร) ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่แห่งนี้ด้วยพระองค์เอง
เพื่อทรงเยี่ยมเยียน พระราชทานกำลังใจแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อันแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่และความผาสุกของพสกนิกรในทุกพื้นที่ของประเทศ
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พื้นที่บ้านหมากแข้ง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนก้าวสู่การเป็นชุมชนต้นแบบที่ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการยกย่องให้เป็น “บ้านหมากแข้ง หมู่บ้านแห่งความยั่งยืน” อันเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ปัจจุบัน อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งมิได้เป็นเพียงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หากยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อีกทั้งเป็นสถานที่ที่ปลูกฝังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะเยาวชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคง ความผาสุก และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติต่อไป