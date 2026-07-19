ตร.น้ำรวบ "ซัยฟุดดีน" แก๊งค้ายานรกชายแดนใต้ โยงคดียึดยาบ้า 2.2 แสนเม็ด

MGR Online - ตำรวจน้ำบุกรวบ "ซัยฟุดดีน" สมาชิกขบวนการค้ายานรกสามจังหวัดชายแดนใต้ โยงคดียึดยาบ้า 2.2 แสนเม็ด
วันนี้ (19 ก.ค. ) พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผบก.รน. สั่งการ พ.ต.อ.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา ผกก.7 บก.รน. พ.ต.ต.นรวิชญ์ ฤทธิผล สว.ส.รน.2 กก.7 บก.รน. ร.ต.ท.วิโรจน์ หลิพันธ์ และ ร.ต.ท.อารี หมัดเด็น รอง สว.(ป.ทางน้ำ) ส.รน.2 กก.7 บก.รน. นำกำลังจับกุม นายซัยฟุดดีน อายุ 35 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดยะลา ที่ 283/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) เพื่อจำหน่าย โดยกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐฯ, สมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ” ได้บริเวณบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.1 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2568 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจยึดยาบ้าจำนวน 220,000 เม็ด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานทางเทคโนโลยีและเส้นทางการเงินจนพบความเชื่อมโยงว่า นายซัยฟุดดีน เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการรายสำคัญ จึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่าผู้ต้องหากำลังเดินทางจาก จ.นราธิวาส กลับมายังบ้านพักใน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จึงได้วางแผนสนธิกำลังเข้าปิดล้อมจับกุมตัวไว้ได้ขณะพักผ่อนอยู่บนชั้น 2 ของบ้าน
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กรงปินัง จ.ยะลา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป