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บก.น.9 เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย ทลายเครือข่ายยาเสพติด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



วันนี้ (19 ก.ค.) ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคาร 5 ชั้น 1 กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 (บก.น.9) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น.สั่งการ พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อสกัดกั้นและทลายเครือข่ายยาเสพติด และการบริหารงบประมาณการป้องกันปราบปราม ประจำปีงบประมาณ 2569 ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค. โดยมี พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 นายสมชาย พฤกษ์ชัยกุล รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาธนบุรี นายอดิเรก อ่อนละมูล ผอ.ส่วนบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ ปปส.กทม.และเจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.บช.น.มาเป็นวิทยากร เพื่อบรรยายให้กับข้าราชการตำรวจตั้งแต่ สว.สส.ถึงรอง ผกก.สส.ทุก สน.ในสังกัด บก.น.9 นครบาล 9

พล.ต.ต.สามารถ กล่าวว่า โครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการปฏิบัติงานในสภาวการณ์ปัจจุบัน การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้นไม่เพียงแต่ต้อง อาศัยความเด็ดขาดทางกายภาพในการสกัดกั้นเท่านั้น แต่ต้องอาศัย "ความแม่นยำทางกฎหมาย" เป็นอาวุธสำคัญ การนำหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาไปใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทลายเครือข่ายผู้ค้าอย่างรัดกุมจะช่วยปิดช่องว่างทางคดีและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน "การบริหารงบประมาณ" ก็เป็นเสมือนฟันเฟืองและขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนงาน การที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาทบทวนระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในมิติด้านการป้องกัน เช่น โครงการครู D.A.R.E. โครงการตำบลยั่งยืน และมิติด้านการปราบปราม ตลอดจนเงินค่าตอบแทนต่างๆ ของ ปปส.กทม.จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานเรามีความโปร่งใส ถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดในเอกสาร เป็นเรื่องที่ บก.น.9 ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านวิทยากรอย่างเต็มที่.







พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9

นายสมชาย พฤกษ์ชัยกุล รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาธนบุรี
บก.น.9 เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย ทลายเครือข่ายยาเสพติด
บก.น.9 เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย ทลายเครือข่ายยาเสพติด
บก.น.9 เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย ทลายเครือข่ายยาเสพติด
บก.น.9 เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย ทลายเครือข่ายยาเสพติด
พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9
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