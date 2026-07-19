บก.น.9 เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย ทลายเครือข่ายยาเสพติด

วันนี้ (19 ก.ค.) ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคาร 5 ชั้น 1 กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 (บก.น.9) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น.สั่งการ พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อสกัดกั้นและทลายเครือข่ายยาเสพติด และการบริหารงบประมาณการป้องกันปราบปราม ประจำปีงบประมาณ 2569 ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค. โดยมี พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 นายสมชาย พฤกษ์ชัยกุล รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาธนบุรี นายอดิเรก อ่อนละมูล ผอ.ส่วนบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ ปปส.กทม.และเจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.บช.น.มาเป็นวิทยากร เพื่อบรรยายให้กับข้าราชการตำรวจตั้งแต่ สว.สส.ถึงรอง ผกก.สส.ทุก สน.ในสังกัด บก.น.9 นครบาล 9
พล.ต.ต.สามารถ กล่าวว่า โครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการปฏิบัติงานในสภาวการณ์ปัจจุบัน การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้นไม่เพียงแต่ต้อง อาศัยความเด็ดขาดทางกายภาพในการสกัดกั้นเท่านั้น แต่ต้องอาศัย "ความแม่นยำทางกฎหมาย" เป็นอาวุธสำคัญ การนำหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาไปใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทลายเครือข่ายผู้ค้าอย่างรัดกุมจะช่วยปิดช่องว่างทางคดีและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน "การบริหารงบประมาณ" ก็เป็นเสมือนฟันเฟืองและขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนงาน การที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาทบทวนระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในมิติด้านการป้องกัน เช่น โครงการครู D.A.R.E. โครงการตำบลยั่งยืน และมิติด้านการปราบปราม ตลอดจนเงินค่าตอบแทนต่างๆ ของ ปปส.กทม.จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานเรามีความโปร่งใส ถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดในเอกสาร เป็นเรื่องที่ บก.น.9 ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านวิทยากรอย่างเต็มที่.