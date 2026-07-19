สิ้นเนื้อประดาตัว! หนุ่มเมายาจุดไฟเผาที่นอนก่อนหนีลงเรือ เพลิงไหม้วอด 7 หลัง ชาวบ้านไร้ที่อยู่

เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 19 ก.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทอง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในชุมชนหลังวัดละหาร ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และรถน้ำจากเทศบาลนครบางบัวทอง , เทศบาลเมืองบางบัวทอง , เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง , เทศบาลเมืองพิมลราช , องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร , เทศบาลเมืองไทรม้า , เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา และเทศบาลเมืองบางกร่าง รวมกว่า 10 คัน เร่งระดมฉีดน้ำ ใช้เวลากว่า 1 ชม. จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ที่เกิดเหตุเป็นชุมชนแห่งหนึ่ง อยู่ภายในซอย รถดับเพลิงไม่สามารถนำรถเข้าไปได้ ต้องใช้การเดินเท้า ซึ่งทำให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก จากการตรวจสอบพบว่าบ้านแต่ละหลังจะมีลักษณะเป็นบ้านไม้ มีทั้งแบบ 1 ชั้น และ 2 ชั้น ปลูกติดกัน เพลิงได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรง จนตัวบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด 7 หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงช่วยกันปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง เบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
จากการสอบถาม น.ส.วันดี นนทรักษ์ อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ผู้เสียหาย กล่าวทั้งน้ำตาว่า เหตุเกิดประมาณ 10 โมงกว่าๆ ตนเห็นควันไฟพุ่งออกมาจากห้องของนายวิชัย (ผู้ก่อเหตุ) จุดไฟเผาที่นอนในบ้านตัวเอง ทำให้เพลิงลุกลามไหม้มาที่บ้านของตน เพราะหลังคาบ้านติดกัน เสียหายหมดทั้งหลัง นายวิชัยมีอาการติดยาเสพติดและจุดไฟเผาบ่อย ที่ผ่านมาเผาทีละเล็กๆน้อยๆ แต่ชาวบ้านช่วยกันดับได้ทัน แต่ครั้งนี้จุดไฟเผาที่นอนของตัวเองและไฟลุกลามเร็วดับไม่ทัน ชุมชนตรงนี้มีอยู่กันหลายคน เป็นญาติพี่น้องกัน แต่นายวิชัย (ผู้ก่อเหตุ) ไม่ได้เป็นญาติ หลังนายวิชัยก่อเหตุเสร็จ มีคนเห็นว่านายวิชัยพายเรือหนีไป ตอนนี้ตนไม่เหลืออะไรแล้วได้กางเกงออกมาแค่ไม่กี่ตัว รู้สึกเสียใจมาก ไม่รู้จะทำยังไงต่อ คงต้องไปหาห้องเช่าอยู่
นายเสนาะ นนทรักษ์ อายุ 66 ปี ผู้เสียหาย กล่าวว่า ตอนเกิดเหตุ ตนเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลไปเฝ้าแฟนที่กำลังให้เลือด กลับมาถึงพบเจ้าหน้าที่กำลังดับไฟ บ้านของตนถูกเพลิงไหม้ 2 หลัง ส่วนบ้านของน้องชายไหม้อีก 1 หลัง เสียหายทั้งหมด เอาของในบ้านออกมาไม่ได้ซักอย่าง ส่วนสาเหตุเกิดจากนายวิชัย (ผู้ก่อเหตุ) เพื่อนบ้านหลังแรก เมายาแล้วเผาที่นอน ซึ่งทำแบบนี้หลายครั้งแล้ว ตำรวจจับไปแล้วก็ปล่อย ตอนนี้ตนไม่เหลืออะไรแล้ว เสื้อผ้าก็ไม่ได้เอาออกมาไม่รู้จะทำยังไงต่อ แฟนก็ป่วย บ้านก็ถูกเพลิงไหม้ อยากให้หน่วยงานมาช่วยเหลือด้วยเพราะตอนนี้ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อคนก่อเหตุ คือ นายวิชัย มะปูเลาะ อายุ 39 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามตัว พร้อมทั้งจะประสานเจ้าหน้าพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือทั้ง 7 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้