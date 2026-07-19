สิ้นใจอีก 1 สาวเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ยอดเสียชีวิตรวมเป็น 34 ราย

ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กทม.รายงานข้อมูลล่าสุดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว สาววัย 20 เสียชีวิตอีกราย หลังรักษาตัวใน ICU ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น 34 ราย
วันนี้ (19 ก.ค.) ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รายงานความคืบหน้าข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา
โดยขจากการสรุปข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมรวมทั้งหมด 77 คน โดยแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 47 คน และยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลอีกจำนวน 23 คน แบ่งเป็น ผู้ป่วยที่ต้องดูแลใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จำนวน 13 คน พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยปกติ (Ward) อีก 10 คน
ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวมจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 34 คน โดยเป็นการเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลรวม 7 คน ซึ่งผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลรายล่าสุด (รายที่ 7) คือ นางสาวอภิญญา อายุ 20 ปี ได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 05.00 น.ที่ผ่านมา ของวันนี้ หลังจากรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า