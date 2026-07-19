ภารกิจวันหยุดไม่หยุดช่วยชีวิต! ตำรวจผนึกกำลังเปิดทางลำเลียงหัวใจดวงที่ 176 ถึงศิริราชทันเวลา

“วันหยุด…หัวใจไม่หยุดเต้น” ตำรวจจราจรและตำรวจทางหลวง พร้อมภารกิจส่งต่อหัวใจดวงที่ 176 จากระยองถึงมือแพทย์ศิริราชได้ทันเวลา เพื่อสานต่อทุกลมหายใจของผู้ป่วย
วันนี้ (19 ก.ค.) พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) กล่าวว่า แม้จะเป็นวันหยุดราชการ แต่ภารกิจช่วยชีวิตไม่เคยหยุดพัก เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ตำรวจจราจรทุกท้องที่ และตำรวจทางหลวง ยังคงพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อสนับสนุนภารกิจลำเลียง อวัยวะหัวใจดวงที่ 176 ของผู้เสียสละบริจาคที่โรงพยาบาลระยองไปยังโรงพยาบาลศิริราช ให้ถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายหัวใจ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทาง ตั้งแต่โรงพยาบาลระยอง ผ่านแยกท่าประดู่ แยกเกาะกลอย ใช้ทางหลวงหมายเลข 36 เข้าสู่พื้นที่จังหวัดชลบุรี ขึ้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ผ่านด่านโป่ง ผ่านบางปะกง ลงทางด่วนยมราช เลี้ยวซ้ายแยก จปร. มุ่งหน้าสะพานพระราม 8 ก่อนเข้าสู่โรงพยาบาลศิริราช
ภารกิจครั้งนี้มีระยะทางประมาณ 186 กิโลเมตร โดยใช้เวลาในการลำเลียงเพียง 1 ชั่วโมง 25 นาที ซึ่งปกติแล้วต้องใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที เป็นอย่างน้อย เป็นผลมาจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่พร้อมหลีกทางให้รถพยาบาล รถฉุกเฉินในขบวนการขนส่งหัวใจดวงนี้ การวางแผนเส้นทาง การประสานการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพของตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจรทุกท้องที่ และตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ที่ร่วมรับช่วงการอำนวยความสะดวกในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้การลำเลียงอวัยวะเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และถึงปลายทางภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ
พล.ต.ท.นิธิธร กล่าวว่า ศจร.ตร.ขอขอบคุณประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านที่ช่วยเปิดทางให้รถส่งต่ออวัยวะหัวใจ ความเสียสละเพียงไม่กี่วินาทีของทุกคน ช่วยลดเวลาการเดินทางและเพิ่มโอกาสให้อวัยวะเดินทางถึงผู้ป่วยได้ทันเวลา สะท้อนให้เห็นว่าการช่วยชีวิตหนึ่งชีวิต ไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียว แต่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้ภารกิจแห่งความหวังครั้งนี้สำเร็จลุล่วง