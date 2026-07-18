สุดเศร้าเผาแล้ว ดิน ฐิติวัฒน์ นักร้องนำวงทศกัณฐ์ เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและคราบน้ำตา ในพิธีจัดงานของ “น้องดิน” นายฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา นักร้องนำวง “ทศกัณฐ์” ที่จากไปก่อนวัยอันควรจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว โดยหลังจากที่มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดสว่างภพ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ล่าสุดเมื่อเวลา 16:30 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ได้มีพิธีฌาปนกิจศพของนักร้องหนุ่ม โดยมี นางจันทร์สุดา ตัณลา ผู้เป็นมารดา พร้อมด้วยญาติสนิทมิตรสหาย และเพื่อนพ้องในวงการเพลงเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณเป็นจำนวนมากภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพิษณุ พลที (ส.ส.เอ้) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 7 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพเพื่อทอดผ้าไตรบังสุกุล
ไฮไลต์สำคัญที่บีบหัวใจผู้มาร่วมงานเกิดขึ้นในช่วงก่อนเริ่มพิธีทอดผ้าไตร เมื่อกลุ่มเพื่อนพ้องนักร้องและคนสนิทในวงการ ได้รวมตัวกันเฉพาะกิจหน้าเมรุ เพื่อร่วมกันร้องเพลง "ฝากดิน" ของแม่ผ่องศรี วรนุช แบบสด ๆ ซึ่งบทเพลง "ฝากดิน" นี้มีความหมายลึกซึ้งต่อครอบครัวแก้วกัณหาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นบทเพลงที่ คุณแม่จันทร์สุดา เคยใช้ร้องกล่อมขัดเกลาและเลี้ยงดูน้องดินมาตั้งแต่สมัยยังเด็ก การขับขานในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการส่งอ้อมกอดและดวงวิญญาณของนักร้องหนุ่มให้พักผ่อนอย่างสงบในอ้อมกอดของผืนแผ่นดิน ท่ามกลางเสียงสะอื้นของบรรดาญาติและแฟนเพลงที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดเทปบันทึกภาพผลงานต่าง ๆ ของ "ดิน ฐิติวัฒน์" ที่เคยไปออกตามรายการทีวีและสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสามารถ รอยยิ้ม และความตั้งใจในเส้นทางสายดนตรีที่เขาแสนรักตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต