รวบแฮกเกอร์วุฒิ ป.6 ใช้ AI เรียนแฮก เจาะระบบเติมเกมออนไลน์ พบยาบ้า-ปืน พร้อมหมายจับ 5 คดี

ตร.ไซเบอร์บุกจับหนุ่มวัย 26 ปี ผู้ต้องหาแฮกแพลตฟอร์มเติมเกมออนไลน์ สร้างเครดิตปลอมโกงบริษัทเสียหายกว่า 2 แสน พร้อมยึดคอมพิวเตอร์ อาวุธปืน ยาบ้า 80 เม็ด เผยประวัติจบเพียงชั้น ป.6 แต่ศึกษาการใช้ AI เพื่อเรียนรู้การแฮกระบบ หวังเจาะฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐเพื่อลบหมายจับ ก่อนเปลี่ยนเป้ามาเจาะเว็บไซต์เอกชนและรับจ้างแฮก พบมีหมายจับติดตัวอีก 5 คดี
สืบเนื่องจาก เมื่อช่วง มิ.ย.69 ทางเว็บไซต์เจ้าของแพลตฟอร์มให้บริการเติมเงินเกมออนไลน์และโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง ได้ตรวจพบความผิดปกติในระบบว่ามีคนร้ายลักลอบเจาะระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้งานปลอม จากนั้นได้อาศัยช่องโหว่ของระบบรับชำระเงินส่งคำสั่งลวงว่ามีการโอนเงินเข้ามาแล้ว เพื่อสร้างยอดเงินเครดิตปลอมเข้าบัญชีของตนเองโดยไม่มีการชำระเงินจริง ก่อนจะนำเครดิตปลอมดังกล่าวไปทำรายการสั่งซื้อสินค้า ทำให้ระบบอัตโนมัติหักเงินต้นทุนของบริษัทไปจ่ายค่าสินค้าแทน เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายจากการถูกขโมยรหัสบัตรเติมเงินเกมออนไลน์ และเกิดความเสียหายต่อระบบของเว็บไซต์ มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท จึงได้เข้าแจ้งความต่อตำรวจไซเบอร์
ต่อมา พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 ส่งเจ้าหน้าที่ออกสืบสวนจับกุมคนร้ายรายดังกล่าว กระทั่งชุดสืบสวน กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 พบพยานหลักฐานว่า ผู้ก่อเหตุคือ นายสหชาติ อายุ 26 ปี จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ
ต่อมา พ.ต.อ.บัญชา ศรีสุข รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ฐาปกรณ์ หนุมาศ รอง ผบก.สอท.5 และ พ.ต.อ.อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 ร่วมกันนำกำลังเจ้าหน้าที่สืบสวน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.8 โดยใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตามตัว กระทั่งทราบแน่ชัดว่า นายสหชาติ กบดานอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่ ถ.ซอยเชิงคีรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต จึงขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าตรวจค้นเป้าหมาย
ล่าสุด วันนี้ 18 ก.ค.69 เวลาประมาณ 06.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 นำโดย พ.ต.ต.ธีรพงศ์ ศรีสมัย สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 นำกำลังสนธิร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.8 นำหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ตที่ 175/2569 ลง 15 ก.ค.69 เข้าตรวจค้นห้องพักในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าว แต่เมื่อ นายสหชาติ เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้พยายามต่อสู้ขัดขวางเพื่อหลบหนี แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถ
เข้าควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุด
ผลการตรวจค้นภายในห้องพัก พบยาบ้า จำนวน 80 เม็ด, อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ Colts ขนาด .380 จำนวน 1 กระบอก พร้อมแม็กกาซีนถูกขึ้นลำกล้องไว้พร้อมต่อสู้, กระสุนปืนขนาด .380 จำนวน 64 นัด พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางที่ใช้กระทำความผิด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แล็บท็อบ จำนวน 1 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ จำนวน 4 เครื่อง
จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายสหชาติ ยังมีประวัติก่อเหตุโชกโชนและมีหมายจับติดตัวในความผิดฐานปล้นทรัพย์ อาวุธปืน ฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ รวมทั้งสิ้นอีก 5 หมายจับด้วย ซึ่งจากการขยายผลทำให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหาจบการศึกษาเพียงชั้น ป.6 แต่กลับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ Prompt สั่งการ AI ในระดับสูง
จุดเริ่มต้นเริ่มจากการก่อเหตุปล้นทรัพย์ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช แล้วหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บริเวณชายแดนประเทศเมียนมา ระหว่างนั้นได้มีความคิดอยากเจาะระบบของหน่วยงานรัฐเพื่อลบหมายจับของตนเอง จึงได้เริ่มศึกษาการแฮกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสนทนาปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) ที่เป็นเสมือนอาจารย์ผู้ช่วยสอน แต่เมื่อการเจาะระบบรัฐไม่สำเร็จ จึงหันมาเจาะระบบเว็บไซต์ทั่วไปที่มีช่องโหว่ เช่น เว็บไซต์ให้บริการเติมเงินเกมออนไลน์ โดยได้พัฒนาและนำโปรแกรม AI ต่างๆ มาประสานการทำงานเข้าด้วยกันด้วยตัวเอง พร้อมทั้งลงทุนอัปเกรดคอมพิวเตอร์ของตนเองให้มีประสิธิภาพสูงขึ้น ภายหลังจึงได้ย้ายมากบดานในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อรับจ้างแฮกเว็บไซต์ กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมตัวได้ในที่สุด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาตามหมายจับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ จ.728/2569 ลง 14 ก.ค.69 ในความผิดฐาน “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ, รับของโจร, เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน, ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ, และกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้”
พร้อมทั้งยังแจ้งข้อกล่าวหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นลักษณะการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน”, “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตร.ไซเบอร์บุกรวบแฮกเกอร์วุฒิ ป.6 พร้อมยาบ้า
ใช้ Ai สอนลบหมายจับไม่สำเร็จ ผันตัวแฮกระบบเติมเกมออนไลน์
สืบเนื่องจาก เมื่อช่วง มิ.ย.69 ทางเว็บไซต์เจ้าของแพลตฟอร์มให้บริการเติมเงินเกมออนไลน์และโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง ได้ตรวจพบความผิดปกติในระบบว่ามีคนร้ายลักลอบเจาะระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้งานปลอม จากนั้นได้อาศัยช่องโหว่ของระบบรับชำระเงินส่งคำสั่งลวงว่ามีการโอนเงินเข้ามาแล้ว เพื่อสร้างยอดเงินเครดิตปลอมเข้าบัญชีของตนเองโดยไม่มีการชำระเงินจริง ก่อนจะนำเครดิตปลอมดังกล่าวไปทำรายการสั่งซื้อสินค้า ทำให้ระบบอัตโนมัติหักเงินต้นทุนของบริษัทไปจ่ายค่าสินค้าแทน เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายจากการถูกขโมยรหัสบัตรเติมเงินเกมออนไลน์ และเกิดความเสียหายต่อระบบของเว็บไซต์ มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท จึงได้เข้าแจ้งความต่อตำรวจไซเบอร์
ต่อมา พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 ส่งเจ้าหน้าที่ออกสืบสวนจับกุมคนร้ายรายดังกล่าว กระทั่งชุดสืบสวน กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 พบพยานหลักฐานว่า ผู้ก่อเหตุคือ นายสหชาติ อายุ 26 ปี จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ
ต่อมา พ.ต.อ.บัญชา ศรีสุข รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ฐาปกรณ์ หนุมาศ รอง ผบก.สอท.5 และ พ.ต.อ.อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 ร่วมกันนำกำลังเจ้าหน้าที่สืบสวน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.8 โดยใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตามตัว กระทั่งทราบแน่ชัดว่า นายสหชาติ กบดานอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่ ถ.ซอยเชิงคีรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต จึงขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าตรวจค้นเป้าหมาย
ล่าสุด วันนี้ 18 ก.ค.69 เวลาประมาณ 06.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 นำโดย พ.ต.ต.ธีรพงศ์ ศรีสมัย สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 นำกำลังสนธิร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.8 นำหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ตที่ 175/2569 ลง 15 ก.ค.69 เข้าตรวจค้นห้องพักในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าว แต่เมื่อ นายสหชาติ เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้พยายามต่อสู้ขัดขวางเพื่อหลบหนี แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถ
เข้าควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุด
ผลการตรวจค้นภายในห้องพัก พบยาบ้า จำนวน 80 เม็ด, อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ Colts ขนาด .380 จำนวน 1 กระบอก พร้อมแม็กกาซีนถูกขึ้นลำกล้องไว้พร้อมต่อสู้, กระสุนปืนขนาด .380 จำนวน 64 นัด พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางที่ใช้กระทำความผิด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แล็บท็อบ จำนวน 1 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ จำนวน 4 เครื่อง
จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายสหชาติ ยังมีประวัติก่อเหตุโชกโชนและมีหมายจับติดตัวในความผิดฐานปล้นทรัพย์ อาวุธปืน ฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ รวมทั้งสิ้นอีก 5 หมายจับด้วย ซึ่งจากการขยายผลทำให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหาจบการศึกษาเพียงชั้น ป.6 แต่กลับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ Prompt สั่งการ AI ในระดับสูง
จุดเริ่มต้นเริ่มจากการก่อเหตุปล้นทรัพย์ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช แล้วหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บริเวณชายแดนประเทศเมียนมา ระหว่างนั้นได้มีความคิดอยากเจาะระบบของหน่วยงานรัฐเพื่อลบหมายจับของตนเอง จึงได้เริ่มศึกษาการแฮกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสนทนาปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) ที่เป็นเสมือนอาจารย์ผู้ช่วยสอน แต่เมื่อการเจาะระบบรัฐไม่สำเร็จ จึงหันมาเจาะระบบเว็บไซต์ทั่วไปที่มีช่องโหว่ เช่น เว็บไซต์ให้บริการเติมเงินเกมออนไลน์ โดยได้พัฒนาและนำโปรแกรม AI ต่างๆ มาประสานการทำงานเข้าด้วยกันด้วยตัวเอง พร้อมทั้งลงทุนอัปเกรดคอมพิวเตอร์ของตนเองให้มีประสิธิภาพสูงขึ้น ภายหลังจึงได้ย้ายมากบดานในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อรับจ้างแฮกเว็บไซต์ กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมตัวได้ในที่สุด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาตามหมายจับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ จ.728/2569 ลง 14 ก.ค.69 ในความผิดฐาน “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ, รับของโจร, เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน, ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ, และกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้”
พร้อมทั้งยังแจ้งข้อกล่าวหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นลักษณะการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน”, “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป