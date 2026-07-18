ป.รวบพระวัดดังรับจ้างเปิดบัญชีม้าแก๊งโรแมนซ์สแกม แลกเงิน 300+ข้าว 1 มื้อ

MGR Online - กองปราบตามรวบพระวัดดัง เอี่ยวบัญชีม้าแก๊งโรแมนซ์สแกม อ้างเป็นนักร้อง หลอกเหยื่อสูญกว่า 2 แสน อ้างถูกหลอกเปิดบัญชีแลกเงิน 300 บาท+ข้าว 1 มื้อ
วันนี้ ( 18 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ฃผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป.พ.ต.ท.นภชลัน เกิดเอี่ยม สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม พระสุริยา หรือ นายสุริยา อายุ 65 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2621/2569 ลงวันที่ 7 พ.ค.69 ข้อหา "สนับสนุนฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, สนับสนุนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนฯ" ได้ภายในวัดชื่อดังแห่งหนึ่ง ย่านเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เมื่อปี 2567 ผู้เสียหายรายหนึ่งถูกมิจฉาชีพติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน Telegram แอบอ้างเป็นนักร้องชาวต่างประเทศ ตีสนิทในเชิงชู้สาวในลักษณะ Romance Scam ก่อนอ้างว่าส่งของขวัญมาให้ แต่ติดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและพิธีการต่าง ๆ จึงหลอกให้ผู้เสียหายทยอยโอนเงินไปยังบัญชีที่กำหนดหลายครั้ง รวมความเสียหายกว่า 200,000 บาท
ภายหลังผู้เสียหายทราบว่าถูกหลอกลวง จึงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.บึงกุ่ม โดยพบว่า หนึ่งในบัญชีที่ใช้รับโอนเงินเป็นบัญชีธนาคารของนายสุริยา จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายสุริยา หลบหนีมาบวชเป็นพระและจำพรรษาอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งย่านจตุจักร จึงเข้าจับกุมดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยอ้างว่าเมื่อปี 2566 ขณะทำงานและพักอาศัยอยู่ย่านหัวลำโพง มีชายชื่อ "บอม" ซึ่งไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง มาชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารแลกกับค่าจ้าง 300 บาท พร้อมเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ ตนจึงยอมเปิดบัญชีธนาคารให้ 2 บัญชี ที่ธนาคารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าแถวสามย่าน ก่อนส่งมอบบัญชีทั้งหมดให้กับนายบอม
ผู้ต้องหาอ้างอีกว่า ภายหลังพยายามทวงคืนสมุดบัญชี แต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอมคืนและขาดการติดต่อไป จากนั้นจึงตัดสินใจบวชเป็นพระนานประมาณ 3 ปี กระทั่งถูกจับกุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาไปทำพิธีลาสิกขา ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บึงกุ่ม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป