รพ.ตำรวจ จัดกิจกรรมจิตอาสาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ตำรวจรักษ์ประชาชน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในหลวง

"พล.ต.อ.กรไชย" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ตำรวจรักษ์ประชาชน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันนี้ (18 ก.ค.) เวลา 09.40 น. พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ตำรวจรักษ์ประชาชน" โรงพยาบาลตำรวจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 ณ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณณัฐนี เหลื่อมศรี อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, คุณสมฤทัย บุญสม ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล, พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ, คุณเอื้อมเดือน เจียมอนุกูลกิจ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ, คุณกิตติธัช พูนทรัพย์มณี ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข, พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4, ข้าราชการตำรวจ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ตำรวจรักษ์ประชาชน" โรงพยาบาลตำรวจ จัดขึ้นโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ, กองบัญชาการตำรวจนครบาล และสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้งจิตอาสาพระราชทาน เพื่อปลูกฝังความเสียสละ และความสามัคคีในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม
โดยในวันนี้ ได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลตำรวจ ให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์ ที่ สน.อุดมสุข อาทิ กายภาพบำบัดด้วยเครื่องอัลตราซาวด์, การฝังเข็มแพทย์แผนจีน, ตรวจอัลตราซาวด์ในช่องท้อง, ตรวจไขมันพอกตับด้วยเครื่อง fibroscan, ตรวจหัวใจด้วยเครื่อง Echo, ตรวจตา, ตรวจสุขภาพจิต, ทันตกรรม, และการตรวจสุขภาพเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการรับบริจาคโลหิต โดยข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง สน.อุดมสุข มารับบริการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย