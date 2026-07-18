ผบช.ก. ลั่นสิ้นเดือนนี้รู้เรื่อง! รอ มท. เชือดเพิกถอนสิทธิ์ 5,924 ราย โกงสอบท้องถิ่น ก่อนลุยคดีอาญา

ผบช.ก.เผยรอ มท.เพิกถอนสิทธิ์ผู้โกงสอบท้องถิ่นทั้ง 5,924 ราย ก่อนจะดำเนินคดีอาญา คาดสิ้นเดือนนี้มีผลสรุป เตรียมขยายผลถึงตัวผู้บงการ
วันนี้ ( 18 ก.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) รับคำสั่งโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างเด็ดขาด โดยบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่าน บช.ก. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ตำรวจมีข้อมูลกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีพฤติการณ์ชัดเจนจำนวนหนึ่ง และอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน โดยพบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับกรณีผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติ จำนวน 5,924 ราย ตามที่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยก่อนหน้านี้นั้น ผบช.ก. ระบุว่า ตำรวจได้รับฐานข้อมูลจากคณะทำงานตรวจสอบไว้แล้ว แต่ในส่วนของการดำเนินคดีทางอาญา คงต้องรอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินมาตรการทางปกครองด้วยการเพิกถอนสิทธิ์ของผู้เข้าสอบกลุ่มดังกล่าวอย่างเป็นทางการก่อน จึงจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอาญาได้
ส่วนการดำเนินคดีหลังการเพิกถอนสิทธิ์ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ผู้เข้าสอบบางรายอาจเลือกเข้าให้ข้อมูลกับ ป.ป.ช. หากให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ก็อาจได้รับการพิจารณากันไว้เป็นพยาน แต่หากพบพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีพฤติการณ์จ่ายเงินเพื่อทุจริตการสอบ ก็จะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมาย
ผบช.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากคดีนี้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก อำนาจการไต่สวนคดีหลักจึงอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ล่าสุด บช.ก. ได้ส่งตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยคณะไต่สวนของ ป.ป.ช. เพื่อสนับสนุนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างใกล้ชิดแล้ว
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวด้วยว่า คาดว่าสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ก็จะสามารถสรุปและส่งมอบรายงานความคืบหน้าของคดีในส่วนที่รับผิดชอบได้ทั้งหมด และเมื่อการตรวจสอบข้อกฎหมาย รวมถึงพยานหลักฐานมีความครบถ้วนรัดกุมแล้ว ก็จะเดินหน้าขยายผลไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตทั้งหมดต่อไปด้วย