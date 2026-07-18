คดีตึก สตง.ถล่มสืบพยานต่อเนื่อง จำเลยยื่นขอศาลอาญาเดินเผชิญสืบ ส่งตรวจคอนกรีตใหม่ นัดฟังคำสั่ง 20 ก.ค.นี้

คดีตึก สตง.ส่อยื้อ 2 จำเลยบริษัทใหญ่ ยื่นศาลอาญาขอเดินเผชิญสืบ ขั้นตอนการเก็บคอนกรีตส่งไปตรวจที่สวิตเซอร์แลนด์ หลังยกคำร้องไปเเล้ว 1 ครั้ง นัดฟังคำสั่ง 20 ก.ค.นี้
เมื่อวันที่17 ก.ค. ที่ผ่านมา ศาลอาญานัดสืบพยานโจทก์ คดีหมายเลขดำที่ อ 2201/2568 ที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 ฟ้องนายเปรมชัย กรรณสูต กับพวก 23 ราย จำเลยในความผิดฐานเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม ทำการก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้นๆ โดยประการที่น่าจะเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญาจากกรณีที่ ตึก สตง.ถล่ม
ในส่วนของจำเลยทั้ง 23 รายมีบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่มีนายเปรมชัย กรรณสูตร เป็นผู้บริหาร เเละบริษัทไชน่า เรลเวย์ No.10 จำกัด
ซึ่งนายเปรมชัย ศาลอนุญาตให้สืบพยานลับหลังได้ ตามคำร้องว่ามีอาการเจ็บป่วย จึงไม่จำต้องเดินทางมาฟังการพิจารณาที่ศาลอาญา
สำหรับคดีนี้จำเลยทั้ง 23 คนที่ให้การปฏิเสธ และโต้แย้งผลตรวจกำลังอัดคอนกรีต ที่โจทก์ฟ้องว่าใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ขณะที่ทางน.ส.สุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคดีอาญา 8 นำตัว นายประจักษ์ บุญยัง อดีตผู้ว่าการ สตง.ขึ้นเบิกความเป็นพยานโจทก์ โดยสืบพยานปากนายประจักษ์ บุญยัง จนครบเวลา 16.30 น.ยังไม่เเล้วเสร็จ ศาลจึงให้เลื่อนสืบพยานโจทก์ต่อเป็นวันที่ 22 ก.ค.2569 ส่วนประจักษ์ บุญยัง แถลงว่าสามารถเบิกความครั้งต่อไปได้ใน วันที่ 7 ส.ค. 2569 ศาลทำการบันทึกไว้
ทั้งนี้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เเละบริษัทไชน่า เรลเวย์ No.10 จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลส่งตรวจคอนกรีตใหม่ตามวิธีการที่จำเลยขอ โดยขอให้ศาลส่งวัสดุคอนกรีต ไปตรวจใหม่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยจำเลยจะเข้าไปจัดเก็บตัวอย่างคอนกรีต ที่พื้นที่ตึกถล่ม ในวันที่ 20 ก.ค. 2569 เวลา 09.30 น.เเละขอให้ศาลหรือผู้เเทนเข้าร่วมกระบวนการเก็บตัวอย่างวัสดุคอนกรีต (เดินเผชิญสืบ) ศาลจึงได้ออกหมายเรียกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาศาล
ขณะที่อัยการโจทก์เเละจำเลยบางส่วนเเถลงคัดค้าน ศาลเห็นว่าคำเเถลงมีรายละเอียดมาก จึงนัดฟังคำสั่ง 20 ก.ค.2569 เวลา15.00 น.
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ศาลอาญาเคยมีคำสั่งยกคำร้องขอตรวจคอนกรีตของจำเลยมาแล้ว
แต่จำเลยได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 24 มิ.ย.2569 ขอให้ศาลอาญาให้เดินเผชิญสืบ ณ ที่อาคารตึกถล่ม ในการที่จำเลยจะส่งคอนกรีตไปตรวจใหม่ เป็นครั้งที่ 2 ศาลอาญาจึงได้ออกเรียกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาทราบเเละทำการพิจารณาต่อไป
ภายหลังการพิจารณาในช่วงเย็นคู่ความทั้งสองฝ่ายได้เดินทางกลับทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์