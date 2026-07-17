มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเชิญร่วมงานมหาบุญมหากุศลครั้งใหญ่ในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2569

วันนี้ (17 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญชุดข้าวสาร อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ พร้อมทำทานให้ผู้ยากไร้ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 8 กันยายน พ.ศ. 2569
และครั้งแรกในประวัติศาสตร์กว่าศตวรรษ! ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวฯ สาทร พุทธสถานบนผืนแผ่นดินสุสานฯ กว่า 120 ปี (สุสานวัดดอน) พร้อมร่วมงานมหาบุญ มหากุศล ในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2569
สักการะหลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) ทำบุญบริจาคชุดข้าวสาร อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติ พร้อมกับได้ทำทานให้ผู้ยากไร้ โดยผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญได้ทั้งที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย และ ทำบุญ“ทิ้งกระจาดออนไลน์” ผ่านเว็บไซต์ https://pttfny.net/newsh2 โดย มูลนิธิฯ กำหนดแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภครวม 3 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2569 ที่สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แห่งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2569 ที่คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี และแห่งที่ 3 วันที่ 9 กันยายน 2569 ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม–20 สิงหาคม พ.ศ. 2569 นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กว่าศตวรรษ! ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตสาทร พุทธสถานบนผืนแผ่นดินสุสานฝังศพไร้ญาติประวัติศาสตร์กว่า 120 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาสักการะองค์ไต้ฮงกงหินหยกขาว องค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนซีอิมผ่อสัก) พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (ตี่จั๋งอ้วงผ่อสัก) และเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ 8 องค์ พร้อมทำบุญชุดข้าวสารในประเพณีทิ้งกระจาด อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ และดวงวิญญาณไร้ญาติ ทั้งที่ หลุมบรรพชน ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวฯ (สุสานวัดดอน อันเป็นสุสานเก่าของมูลนิธิฯ) และ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (สุสานมูลนิธิฯ ในปัจจุบัน) และในวันที่ 20 สิงหาคม 2569 จะมีพิธีสงฆ์ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวฯ หลังจากนั้น ในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 มูลนิธิฯ จะมีพิธีปล่อยคาราวานเครื่องอุปโภคบริโภคออกเดินทางจากศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร
อย่างไรก็ตาม ปี 2569 นี้ มูลนิธิฯ ได้ขยายการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของผู้ยากไร้ จึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อชุดข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้รับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่วนประเพณีทิ้งกระจาด เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมูลนิธิฯ ได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานไม่ต่ำกว่าอายุการก่อตั้งมูลนิธิฯ กว่า 116 ปี และคาดว่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรกที่จัดงานทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจจะลักษณะ
ถือว่าเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติพร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีผู้ใจบุญจะนำเครื่องเซ่นไหว้ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง และอื่น ๆ มากราบไหว้หลวงปู่ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะรวบรวมไว้ไปสมทบกับสิ่งของที่จัดซื้อเพิ่มเติม เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ พร้อมนำมอบองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอบุญบารมีองค์หลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปี ตลอดไป.