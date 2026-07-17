กต.ตร.สุพรรณบุรี ร่วมส่งต่อกำลังใจครอบครัวตำรวจ ตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน”

กต.ตร.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมส่งต่อกำลังใจครอบครัวตำรวจ ตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน” เสริมพลังผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อประชาชน
วันนี้ (17 ก.ค.) เวลา 10.00 น. ที่ห้องเพรสซิเด้นท์ 1 โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นางมัณฑนา ตันประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ได้เป็นประธานในการรับมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษ ตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับสวัสดิการตำรวจ ตามนโยบายของพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจได้นำนโยบายมาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มกำลัง ด้วยความมั่นใจว่าครอบครัวของตนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
นางมัณฑนา กล่าวว่า ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 มีครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษจำนวน 42 ราย โดยได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออื่นๆ จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย
ในครั้งนี้ กต.ตร.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมสนับสนุนทุนช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมอาชีพ
เด็กพิเศษเพิ่มเติมอีก 3 ราย สำหรับเด็กพิเศษที่รอรับการช่วยเหลืออีก 9 ราย ทางชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 จะเร่งประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
การช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการมอบเงินสนับสนุน แต่เป็นการส่งต่อกำลังใจให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ต้องดูแลบุตรพิเศษ ซึ่งต้องเผชิญภาระทั้งด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และการดูแลระยะยาว เพื่อให้ครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง และเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ได้ดำเนินงานด้านสวัสดิการและช่วยเหลือครอบครัวตำรวจที่ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน” ที่มุ่งสร้างขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กำลังพลและครอบครัว เพราะการดูแลครอบครัวตำรวจในวันนี้ ไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือคนกลุ่มหนึ่ง แต่คือการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนได้อย่างเต็มกำลัง เพราะเมื่อครอบครัวตำรวจเข้มแข็ง ตำรวจก็พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์