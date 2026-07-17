นายกสภาทนายความ ชี้ลงพื้นที่ไฟไหม้โรงเบียร์ ภารกิจที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

นายกสภาทนายความ -ทีมงานเร่งลงพื้นที่ไฟไหม้โรงเบียร์ ภารกิจที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2569 ดร ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า สภาทนายความได้รับงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐเพื่อ “ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” งบประมาณดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และผู้บริหารมีหน้าที่ต้องนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นอย่างเคร่งครัด
เมื่อเกิดเหตุที่มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก การเร่งประสานงาน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่การสร้างภาพ แต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ประชาชนและภาครัฐมอบหมายให้สภาทนายความดำเนินการ การทำงานเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างรวดเร็ว คือสิ่งที่สังคมคาดหวังจากสภาทนายความ ฯ
สภาทนายความฯได้ความอนุเคราห์จาก นายแพทย์วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประสานผ่านไปยัง นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ณ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
ณ สถานการณ์ขณะนี้ สภาทนายความได้มอบหมายให้ ดร.ธีรวุฒิ วชิรมโนวาทย์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นายวิชาญ ทองรักษ์ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์ รวมถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ ทั้ง ณ จุดเกิดเหตุและสถาบันนิติเวช เพื่อประสานงานและประกาศให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้บาดเจ็บและทายาทของผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินการดังกล่าวได้ประสานงานร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และไม่เสียสิทธิที่พึงมี
สภาทนายความไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือการตรวจพิสูจน์หลักฐาน เพราะแต่ละหน่วยงานต่างมีหน้าที่ของตนเอง ขณะที่หน้าที่ของสภาทนายความ คือการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
นายกสภาทนายความ กรรมการสภาทนายความ ทนายความอาสา และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ มีหน้าที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในเชิงรุก ตามวัตถุประสงค์ อำนาจ และหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 โดยเฉพาะมาตรา 7 (5) มาตรา 8 มาตรา 27 และมาตรา 74–82 รวมทั้งข้อบังคับสภาทนายความที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่เข้าใจบทบาทและภารกิจของสภาทนายความ ย่อมทราบดีว่า การลงมือช่วยเหลือและเเสวงหาข้อมูลตั้งแต่วันแรก ไม่ใช่การสร้างภาพและก้าวก่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่ แต่คือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างทันท่วงที