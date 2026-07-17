ฟันไม่เลี้ยง! บุกรวบ "เจ้าหน้าที่รัฐ" คาบ้านพัก รับสารภาพเสพยาบ้า 5 ปี จ่อฟันวินัยไล่ออก

MGR Online - ป.ป.ส. เดินหน้ายุทธการตัดเนื้อร้าย ครั้งที่ 15 ตามเรื่องร้องเรียน 1386 จับกุม "เจ้าหน้าที่รัฐ" คาบ้านพัก รัจับตรวจปัสสาวะ รับเสพยาบ้ากว่า 5 ปี
วันนี้ (17 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจาก นายโชติพันธ์ จุลเพชร ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. ภาค 8 ได้มอบหมายให้ นายธมนต์ สีห์รา และ น.ส.สุพัตรา ช่วยแก้ว นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน หลังได้รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 1386 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งในพื้นที่ มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด และเคยก้าวผ่านการสุ่มตรวจปัสสาวะของหน่วยงานมาได้โดยไม่ถูกดำเนินการใดๆ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ทนไม่ไหวและแจ้งเบาะแสเข้ามา
ต่อมา เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังรุดเข้าตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา และพบตัว นาย ส. (นามสมมติ) อายุ 35 ปี ผู้ถูกร้องเรียน ซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา
จากการตรวจค้นภายในบ้านพัก เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์การเสพยาเสพติด และเมื่อทำการตรวจปัสสาวะพบว่ามีผลเป็นบวก (พบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย) จำนนต่อหลักฐาน นาย ส. จึงให้การรับสารภาพว่า ตนเองเสพยาบ้ามานานถึง 5 ปีแล้ว โดยเสพเฉลี่ยวันละ 2-3 เม็ด ล่าสุดได้สั่งซื้อยาบ้าจำนวน 10 เม็ด จากคนรู้จัก โดยชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินทั้งหมดไว้แล้ว และทางฝ่ายปกครองจังหวัดพังงาจะกำหนดเป็นเป้าหมายในการสืบสวนขยายผลจับกุมผู้ค้าต่อไป
สำหรับมาตรการลงโทษนั้น ทางฝ่ายปกครองจังหวัดพังงา นำโดยปลัดจังหวัดพังงา จะทำหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงไปยังต้นสังกัด เพื่อดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาด ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติของจังหวัดพังงาและมาตรการภายใต้ ยุทธการตัดเนื้อร้าย มีนโยบาย Zero Tolerance (ไม่อดทนต่อยาเสพติด)
หากพบข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการทันที โดยไม่มีข้อยกเว้น (ก่อนหน้านี้หน่วยงานต้นสังกัดดังกล่าวเคยมีคำสั่งไล่ออกพนักงานที่ตรวจพบสารเสพติดมาแล้วถึง 7 ราย) ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลพังงา พร้อมเร่งขยายผลสาวให้ถึงต้นตอผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป
สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเน้นย้ำว่า นโยบายการปราบปรามยาเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐถือเป็นวาระเร่งด่วนตาม "ยุทธการตัดเนื้อร้าย" ที่ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ หรือบุคคลใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเสพหรือค้า สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งและเพื่อร่วมกันสร้างสังคมปลอดภัย