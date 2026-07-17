แผ่นปูนขนาดใหญ่ร่วงทับคนใน ซ.สุขุมวิท 66 ดับ 1 ราย

เกิดอุบัติเหตุแผ่นปูนคอนกรีตขนาดใหญ่ล่วงลงมา ภายในซอยสุขุมวิท 6 มีผู้เสียชีวิตทันที 1 ราย
วันนี้ (17 ก.ค.) ศูนย์วิทยุพระราม รับแจ้งจากสายด่วน 199 เกิดอุบัติเหตุแผ่นคอนกรีตล้มทับประชาชน ภายในซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง และกู้ภัยพระโขนง เร่งนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้สที่มาถึงที่เกิดเหตุพบว่า มีลักษณะเป็นแผ่นปูนคอนกรีตขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาว 6 เมตรหล่นลงมา
เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย อาการสาหัส 1 ราย เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดค้าง 1 ราย เสียชีวิตแล้วเป็นเพศชาย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยนำร่างออกมาจากจุดเกิดเหตุ