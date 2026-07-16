บรรยากาศสุดเศร้า ญาติรับศพ นักร้องวงศ์ทศกัณฐ์ เหยื่อไฟไหม้ โรงเบียร์

รดน้ำศพน้องดิน นักร้องวงศ์ทศกัณฐ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ที่ วัดสว่างภพ ศาลาอเนกประสงค์ปทุมกิจโกศล(ส.อริโย) ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นางจันทร์สุดา ตันลา อายุ 49 ปี แม่ของ นายฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา อายุ 27 ปี หรือ ดิน นักร้องวงทศกัณฐ์ เดินทางไปรับศพลูกจากโรงพยาบาล และเครื่องศพมาถึงที่วัดมีบรรดาญาติและเพื่อน ๆ คอยต้อนรับศพเมื่อมาถึงวัด เพื่อเตรียมประกอบพิธีรดน้ำศพ โดยมีนางประเทือง วงศ์แจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองสี่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพิษณุ พลธี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 ปทุมธานี รวมทั้งญาติญาติ เพื่อนในวงดนตรี และเพื่อนสมัยเรียน เข้าร่วมในพิธีรดน้ำศพ บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
โดยเฉพาะนางปัญญา ตันรา อายุ 67 ปี ยายของน้องดิน นั่งเฝ้ารอศพน้องที่กำลังเดินทางมาจากโรงพยาบาล เพื่อนำมาประกอบพิธีรดน้ำศพที่วัด ซึ่งทราบว่านาง ปัญญา ยายของน้องดิน กล่าวเปิดเผยว่า เป็นผู้เลี้ยงดูน้องมาตั้งแต่ เมื่อทราบข่าวจึงได้เดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อมาเยี่ยมน้องและได้เข้าเยี่ยมครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ ซึ่งได้มีโอกาสพูดข้างข้างหูเพื่อขออโหสิกรรมและขอให้น้องหลับให้สบายไม่ต้องห่วงกังวล ยายและพ่อแม่ จากนั้นไม่นานน้องดินก็หมดลมหายใจ
ด้านนางจันทร์สุดา ตันลา 49 ปี แม่ของน้องดิน กล่าวเปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้รับการประสานใดใดจากทางร้านและยัง ช่วยเหลือเรื่องงานศพและค่ารักษาภายในโรงพยาบาลแต่ มีเพียงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อให้เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องไว้ แต่ ก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากที่ใดทั้งสิ้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ต้องรับรับผิดชอบ เข้ามาช่วยเหลือ เพราะทางบ้านน้องดิน ไม่ได้ร่ำรวยทำงานหาเช้ากินค่ำ กับแม่เพราะทำงานรับจ้างและพักอาศัยอยู่กับน้อง ที่กรุงเทพ เนื่องจากพ่อได้ทำงานใหม่ เอกทั้งน้องได้งานที่อยู่ในเขตกรุงเทพ ส่วนใหญ่จึงพักอาศัยที่บ้านในกรุงเทพ เพราะอยู่ใกล้ที่ทำงานกัน ส่วนบ้านที่ปทุมก็จะเดินทางไปๆมาๆ
นางจันทร์สุดาผู้เป็นแม่กล่าวทั้งน้ำตาอีกว่า หลังจากที่หาตัวลูกเจอว่าอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี แพทย์ที่รักษาก็แจ้งว่าให้ตนเอง เข้าไปพูดคุยกับลูกชายได้ในห้องไอซียู และให้ตนเองสวมชุดป้องกันการติดเชื้อเข้าไป หมอแจ้งว่าให้ตนเองพูดคุยกับลูก เพราะน้องสามารถรับรู้ได้จากการได้ยินเสียงเพลงเท่านั้น แต่อาการสาหัสเนื่องจากถูกไฟไหม้ถึง 80% ตนเองทำได้เพียงบอกข้างข้างหูลูกว่าให้ลูกพักผ่อน เพื่อจะได้มีแรงต่อสู้ แต่หมอก็แจ้งกับตนเองว่าระบบภายในสภาพร่างกายการติดเชื้อรุนแรง และชีพจรการเต้นของหัวใจก็น้อยลง เมื่อวานนี้ได้บอกเสียว่าไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ และยาย และขอให้น้องไม่สบาย อีกทางได้ขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกแม่ และเป็นเด็กดี เข้ามาเติมเต็มความรักอบอุ่นในครอบครัวของเขา
รุ่นพี่ ในวงการนักดนตรี เปิดเผยว่า เมื่อก่อนตินเป็นพนักงานโรงงาน แต่เป็นคนชอบร้องเพลงและได้รู้จักกัน ซึ่งดินมักจะมาขอร้องแจมในวงของตนเองโดยไม่คิดค่าตัว เพราะน้องเป็นคนชอบร้องเพลง จากนั้นน้องได้พัฒนาฝีมือจนได้เข้ามาเป็นนักร้องในวงทศกัณฐ์ ซึ่งน้องดิน ถือว่าเป็นคนที่ที่มีพัฒนาการด้านการร้องเพลงที่ดีมาก เมื่อก่อนร้องเพลงด้วยกัน แต่ฝีมือของดินพัฒนาไปมากกว่าตนเอง เสีบดีก โดยปกติน้องจะเป็นตัวโจ๊กของวงซึ่งมักจะชอบแต่งตัวตลกหรือแต่งตัวตามกระแสโซเชียล เพื่อสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวในร้าน แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุเหตุการณ์ดังกล่าว ตอนแรกตนเองไม่คิดว่าเป็นน้อง แต่เมื่อทราบข่าวจากทางโซเชียลว่าเป็นวงทศกัณฐ์ ก็รู้สึกเสียใจและช่วยกันตามหาว่าน้องเจ็บหรือเสียชีวิตกระทั่งมาทราบว่า น้องได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราช และมาเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ จึงได้เดินทางมาร่วมงานในฐานะที่เคยร่วมงานร้องเพลงด้วยกันมาก่อน