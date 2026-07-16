ดักรวบ "ยายส้อ"สมาชิกแก๊งควาย หลอกเศรษฐีนีสงขลาเล่นกำถั่ว สูญเงิน 1 ล้าน

MGR Online - กองปราบดักรวบ "ยายส้อ"สมาชิกแก๊งควาย ตระเวนหลอกเศรษฐีนีสงขลาเล่นกำถั่ว สูญเงิน 1 ล้านบาท พบก่อเหตุทั่วประเทศกว่า 15 ปี สูญเงินรวม 64 ล้าน
วันนี้ (16 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.ธนิสร หุ้ยเวชศาสตร์ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นางทิวาลัย หรือ “ยายส้อ” (สงวนนามสกุล) อายุ 71 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่ จ.282/2569 ลงวันที่ 30 เม.ย.69 ข้อหา “อั้งยี่,ซ่องโจรและร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์” ได้บริเวณลานจอดรถหน้าศาลแขวงภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ผู้เสียหายรายหนึ่งได้ประกาศขายที่ดินในพื้นที่จ.สงขลา มูลค่าประมาณ 3,000,000 บาท ต่อมากลุ่มคนร้ายซึ่งทำงานกันเป็นขบวนการในลักษณะ “แก๊งควาย” ได้แบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ โดยส่ง นายโดม และ นางส้อ ผู้ต้องหารายนี้ทำทีเข้ามาติดต่อขอซื้อที่ดินเพื่อตีสนิทและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
เมื่อผู้เสียหายเริ่มตายใจ ทั้งสองได้พาผู้เสียหายไปพบกับ นายเสือ ซึ่งร่วมกันจัดฉากแนะนำให้รู้จักกับ นางหงส์ ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเศรษฐินี มีเงินสดติดตัวจำนวนมาก และมีพฤติกรรมชอบเล่นพนันกำถั่ว (ทายเมล็ดฟักทอง) จากนั้น นายเสือ ได้ทำหน้าที่ชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนเดิมพัน โดยออกอุบายสอนกลโกงและวิธีการเล่นให้จนผู้เสียหายหลงเชื่อสนิทใจว่าจะชนะพนันอย่างแน่นอน จึงยอมนำเงินมาร่วมลงขันด้วย
ในระยะแรกของการเล่นพนัน กลุ่มคนร้ายยอมเสียเงินแกล้งให้ นางหงส์ทายผิดติดต่อกันถึง 5 รอบ เพื่อให้ผู้เสียหายย่ามใจยอมควักเงินแทงพนันเพิ่มขึ้น แต่พอเข้าสู่รอบที่ 6 ซึ่งมีการเพิ่มยอดเงินเดิมพันสูงขึ้น กลุ่มคนร้ายกลับใช้วิธีตบตาด้วยการแอบหยิบเมล็ดฟักทองออกไป 1 เมล็ด เพื่อล็อกผลให้นางหงส์เป็นฝ่ายชนะ
เมื่อผลการเล่นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน นายเสือ กลับโวยวายและโยนความผิดให้ผู้เสียหายว่าทำเมล็ดฟักทองหล่นหาย จนเป็นเหตุให้แพ้พนันและต้องรับผิดชอบชดใช้เงินเดิมพันทั้งหมด กลุ่มคนร้ายใช้อุบายหลอกลวงต้มตุ๋นเช่นนี้สลับไปมาจนสามารถสูบเงินจากกระเป๋าผู้เสียหายไปได้มากกว่า 1,000,000 บาท เมื่อผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกจนหมดตัว จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พนักงานสอบสวนจึงได้ขอศาลออกหมายจับขบวนการนี้ไว้ ก่อนตามจับกุม นางหงส์ และผู้ร่วมขบวนการได้แล้วหลายราย กระทั่งสืบทราบว่านางทิวาลัย หรือยายส้อ จะเดินทางมายังศาลแขวงภูเก็ต จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวนเบื้องต้น นางทิวาลัย ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็จามจากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาผ่านระบบ Crimes พบว่าเป็นมืออาชีพก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายคดีทั่วประเทศนานนับ 15 ปี รวมความเสียหายมากกว่า 64 ล้านบาท จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป