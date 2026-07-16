สาวรับหิ้วเอะใจ ถูกจ้างขนกระปุกน้ำมะขามเปียกไปญี่ปุ่น แจ้ง ตร.ตรวจสอบพบไอซ์ซุกกว่า 2 โล

สาวรับหิ้วของถูกจ้างขนกระปุกน้ำมะขามเปียกไปญี่ปุ่น แต่แปลกใจหนักผิดปกติ แจ้ง ตร.ตรวจสอบพบไอซ์ซุกซ่อนข้างในหลายกระปุกรวมกว่า 2 กก.
วันนี้ (16 ก.ค.) พ.ต.ท.มังกร พันธุระศรี สว.สส.สน.บางยี่ขัน ได้รับแจ้งจาก น.ส.พัชรนันท์ บรมเกษมสุข อายุ 43 ปี ว่าตนประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น และหิ้วสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย โดยคิดราคาเป็นกิโลกรัมละ 450 บาท กระทั่งเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่ตนอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีบุคคลผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชี “Chayamin Pai” ติดต่อว่าจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น
ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา บุคคลผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าว ได้ว่าจ้างไรเดอร์ให้นำสินค้าดังกล่าว บรรจุกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่คอนโดฯแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางกลับมายังคอนโดดังกล่าว เพื่อจะเตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
และในวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา ตนได้มาเอาสินค้าดังกล่าวไปเพื่อตรวจสอบ และบรรจุใส่กระเป๋าเพื่อจะนำส่งที่ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นได้เปิดกล่องกระดาษ ตรวจดูสินค้าพบว่าเป็นกระปุกน้ำมะขามเปียก ขนาด 1,500 กรัม จำนวน 6 กระปุก และมีสินค้าประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ลูกอม เจลลี่ มะพร้าวอบแห้ง ขนม เครื่องปรุงรส เนยถั่วลิสง และยาดมสมุนไพร รวม 12 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 10 กิโลกรัม
ซึ่งตนได้ตรวจดูกระปุกมะขามเปียก ซึ่งมีน้ำหนักหน่วงๆ มากผิดปกติ จึงเปิดดูพบว่ามีน้ำมะขามเปียกอยู่ด้านบน แต่เมื่อล้วงเข้าไปในกระปุกพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งผิดปกติ ตนจึงได้เก็บใส่กระปุกเช่นเดิม นำใส่กล่องกระดาษ พร้อมสินค้าอื่นแล้วยกกล่องดังกล่าวกลับมาวางไว้ใต้คอนโดที่เดิม จากนั้นได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
และต่อมาเมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมาได้เดินทางกลับมาประเทศไทย และในวันที่ 13 ก.ค.ตนได้เดินทางมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ไปตรวจสอบวัตถุดังกล่าว
จากนั้น พ.ต.ท.มังกร พร้อม พ.ต.ท.ศุภชัย แพ่งเมือง สว.(สอบสวน) และฝ่ายสืบสวน สน.บางยี่ขัน จึงเดินทางไปตรวจสอบสินค้าและวัตถุดังกล่าวที่คอนโดฯ ที่เกิดเหตุ พบกล่องกระดาษขนาด 40X60 วางอยู่ จึงเปิดดูเพื่อตรวจสอบ พบขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัม (ขวดที่ 1) ข้างในบรรจุน้ำมะขามเปียก และมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ 331.3 กรัม ขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัม (ขวดที่ 2) ข้างในบรรจุน้ำมะขามเปียกและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ 341.1 กรัม ขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัม
(ขวดที่ 3) ข้างในบรรจุน้ำมะขามเปียกและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ 354.5 กรัม ขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัม (ขวดที่ 4) ข้างในบรรจุน้ำมะขามเปียกและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ 413.1 กรัม ขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัม (ขวดที่ 5) ข้างในบรรจุน้ำมะขามเปียกและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ 318.4 กรัม และขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัม (ขวดที่ 6) ข้างในบรรจุน้ำมะขามเปียกและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ 300.6 กรัม น้ำหนักรวมทั้ง 6 ก้อน ประมาณ 2.059 กิโลกรัม จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดมาทำการทดสอบด้วยชุดทดสอบหาสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีนพบเป็นบวก
จึงได้ส่งของกลางทั้งหมดไปยังกองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อทำการตรวจสอบลายนิ้วมือและจะได้ขยายผลไปหาต้นตอของยาเสพติดดังกล่าวเพื่อนำตัวเจ้าของมาดำเนินคดี “จำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป