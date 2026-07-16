"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ลงพื้นที่ ศฝร.ภ.3 ตรวจเยี่ยม - เปิดโครงการสร้างครูต้นแบบไซเบอร์ รุ่น 2 เดินหน้าสร้างวัคซีนไซเบอร์อย่างตรงจุด

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ลงพื้นที่ ศฝร.ภ.3 ตรวจเยี่ยม - เปิดโครงการสร้างครูต้นแบบไซเบอร์ รุ่น 2 เดินหน้าลงพื้นที่สร้างวัคซีนไซเบอร์อย่างตรงจุด
วันนี้ (16 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดโครงการสัมมนาครูต้นแบบในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 (ศฝร.ภ.3) จ.นครราชสีมา เพื่อเดินหน้าสร้างบุคลากรนำความรู้การป้องกันภัยไซเบอร์ทุกรูปแบบไปถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเข้าถึง เพื่อลดปัญหาการถูกหลอกลวง ลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ แก๊งสแกมเมอร์ โดยมี พล.ต.ท.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3, พล.ต.ต.บรรพต มุ่งขอบกลาง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3, พล.ต.ต.ปราโมทย์ สิมหลวง ผู้บังคับการลลศฝร.ภ.3 นำข้าราชการตำรวจทุกสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมอบรม
โครงการสัมมนาครูต้นแบบในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2 เป็นโครงการต่อเนื่องที่ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการ ศปอส.ตร. เห็นความสำคัญ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ ลดจำนวนเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ ลดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชน โดยในรุ่นที่ 2 จะมีการอบรมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3, 4, 8, 9
จากนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้ตรวจเยี่ยม ศฝร.ภ.3 ตรวจการฝึก และมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.3 โดยได้กำชับศฝร.ภ.3 ซึ่งถือเป็นแหล่งสร้างตำรวจของตำรวจภูธรภาค 3 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นก้าวแรกในการปลูกฝังการเป็นตำรวจที่ดี ในการป้องกันอาชญากรรมและให้บริการพี่น้องประชาชน ต้องมีการพัฒนาการทำงานของตำรวจให้เข้ายุคสมัย
พร้อมเน้นย้ำผู้บังคับบัญชากำกับดูแลความประพฤติ ระเบียบวินัย และสุขภาวะของผู้ใต้บังคับบัญชา และนักเรียนอบรมทุกหลักสูตรอย่างใกล้ชิด สร้างวัฒนธรรมองค์กรมีวินัย ไม่ไร้ระเบียบ พร้อมเน้นย้ำการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ ต้องทำแบบมืออาชีพ "จริง เร็ว ชัด"
ทั้งนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ย้ำว่า "ตำรวจที่ดีสำหรับประชาชนไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่ง แต่อยู่ที่การกระทำ"