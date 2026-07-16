แม่ร่ำไห้รับศพ "ดิน วงทศกัณฐ์" ขอบคุณทีมแพทย์ยื้อชีวิต เผยความฝันลูกต้องดับลงพร้อมเหตุไฟไหม้

มารดาร่ำไห้รับร่าง "ดิน ฐิติวัฒน์" นักร้องนำวงทศกัณฐ์ เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เล่านาทีสุดท้ายที่ลูกชายต่อสู้เพื่อมีชีวิต หลังถูกไฟคลอกกว่า 80% พร้อมฝากคำลาครั้งสุดท้าย "ไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่ ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี"
วันนี้ (16 ก.ค.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ นางจันสุดา ตันลา อายุ 49 ปี แม่ของนายฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา หรือ น้องดิน นักร้องนำวงทศกัณฐ์ จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เดินทางมาติดต่อรับศพลูกชาย พร้อมนำเอกสารการเสียชีวิต ของน้องดิน มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
นางจันสุดา เปิดเผยว่า ครอบครัวทราบอาการของลูกมาตั้งแต่วันที่ 2 หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี วันแรกที่เข้าเยี่ยม เมื่อตนเรียกลูก ดินยังพยักหน้ารับรู้ได้ จึงบอกว่า "พ่อกับแม่มาแล้ว ไม่ต้องห่วง" หลังจากนั้น แพทย์อธิบายว่า อาการของดินอยู่ในขั้นวิกฤตที่สุดในบรรดาผู้บาดเจ็บทั้งหมด ร่างกายได้รับความเสียหายอย่างหนัก ร่างกายถูกเพลิงเผาไหม้กว่า 80% และสูตรควันพิษรวมถึงความร้อนทำให้อวัยวะภายในเสียหายเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะปอด หากเป็นตามหลักการแพทย์น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ในที่เกิดเหตุแล้ว แต่แพทย์ บอกว่า ดิน สู้มาก และทีมแพทย์ก็พยายามยื้อชีวิตอย่างเต็มกำลัง
"กระทั่งเช้าวันที่ 2 แพทย์เรียกครอบครัวเข้าพบ เพื่อแจ้งว่าระบบอวัยวะสำคัญของร่างกายล้มเหลว และไม่สามารถรักษาให้กลับมาได้แล้ว เหลือเพียงรอดูว่าร่างกายจะประคองไว้ได้นานเพียงใด พร้อมกล่าวขอบคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีที่ทำทุกวิถีทางเพื่อยื้อชีวิตลูกชาย" นางจันดา กล่าว
เมื่อถามถึงเงินเยียวยา 10,000 บาท นางจันดาทยอมรับว่า หากมองในความรู้สึกของประชาชนก็ถือว่าน้อย เพราะยังต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำรวมหลายวัน แต่ยังไม่ขอวิจารณ์ เนื่องจากยังไม่ได้พูดคุยกับทางร้าน และต้องหารือร่วมกับครอบครัวผู้สูญเสียรายอื่นก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไร ส่วนใครควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักนั้น ขอให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามกฎหมาย
สำหรับกรณีที่ทางร้านแจ้งให้ผู้เสียหายติดต่อผ่านเพจเพื่อขอรับเงินเยียวยา คุณแม่บอกว่า ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาโฟกัสเพียงการดูแลลูกชาย เรื่องการติดตามต่าง ๆ มอบหมายให้หัวหน้าวงเป็นผู้ประสานงาน
นางจันดา ยังเล่าถึงลูกชาย ว่า ตอนนี้น้องดินยังไม่ได้แต่งงาน ไม่มีหนี้สิน และเป็นลูกที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวมาตลอด ทั้งยังเคยวางแผนให้แม่ลาออกจากงาน เพื่อมาเปิดร้านอาหารเล็ก ๆ หลังเศรษฐกิจดีขึ้น โดยดินตั้งใจจะร้องเพลงหาเงินช่วยครอบครัวต่อไป แต่ความฝันทั้งหมดกลับต้องจบลง ดินรักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก ฝึกเล่นกีตาร์ แกะคอร์ด แต่งเพลงเอง และมุ่งมั่นเดินตามเส้นทางนักดนตรีอย่างจริงจัง
"เคยกำชับลูกทุกครั้งก่อนขึ้นแสดง ให้สังเกตทางเข้า-ออกและทางหนีไฟของสถานที่ เพราะยังจำบทเรียนจากเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับได้เป็นอย่างดี ซึ่งดินก็มักตอบว่า จะดูทุกครั้ง ไม่มีทางประมาท หลังเกิดเหตุ เมื่อทราบว่าร้านตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ยอมรับว่ารู้สึกตกใจ เพราะมองว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบ และไม่เหมาะสำหรับสถานบันเทิงที่มีผู้คนจำนวนมาก หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำให้การอพยพเป็นไปด้วยความยากลำบาก"นางจันดา กล่าวและว่า หลังรับศพ ครอบครัวจะนำร่างของน้องดินไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดสว่างภพ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
"ขอฝากข้อความถึงลูกชายทั้งน้ำตาว่า ขอให้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดี ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อกับแม่ เพราะทั้งสองจะพยายามเข้มแข็งและใช้ชีวิตต่อไป พร้อมขอบคุณลูกที่ตลอดชีวิตไม่เคยสร้างปัญหา ไม่เคยสร้างภาระ และเป็นลูกที่กตัญญูต่อครอบครัวเสมอ"นางจันดา กล่าวทิ้งท้าย