อัยการยกเคสไฟไหม้โรงเบียร์สอนนักศึกษาใครมีอำนาจดำเนินคดีเเทนผู้เสียหาย

อัยการยกเคสไฟไหม้โรงเบียร์สอน นศ.วิชากฏหมาย ปมใครมีอำนาจดำเนินคดีเเทนผู้เสียหาย ชี้ทายาทมีสิทธิเข้าเป็นโจทก์ร่วม คดีแพ่งและอาญา
วันนี้ (16 ก.ค.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี ในฐานะอาจารย์พิเศษ ได้บรรยายให้ความรู้ กับนักศึกษากฎหมายชั้นปีที่ 3 ในกระบวนวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับสิทธิ ของผู้เสียหายในคดีอาญา ผู้มีอำนาจ จัดการแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือเป็นกรณี ที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการได้ ตลอดจน กระบวนการการสอบสวน ของพนักงานสอบสวน ในกรณีมีความผิดเกิดขึ้น พนักงานสอบสวนท้องที่ใด จะทำหน้าที่ในการสอบสวน ในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี
โดยการบรรยาย นายเทพประทานพร ได้หยิบยก กรณีเพลิงไหม้ ที่โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม.ที่ผ่านมา ว่ามีผู้เข้าใช้บริการ ตลอดจนพนักงานของร้าน เสียชีวิต 33 ราย เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ กรณีดังกล่าวผู้ประกอบธุรกิจ หรือเจ้าของร้าน ได้ใช้ความระมัดระวัง ดูแลเพียงพอ ในอันที่จะระงับยับยั้ง มิให้เกิดอัคคีภัยหรือไม่ โดยความผิดดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบ ของพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน ท้องที่ที่การกระทำความผิดเกิดขึ้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 18 ในอันที่จะต้อง สอบสวนให้ทราบข้อเท็จจริงว่าเพลิงไหม้ดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด ผู้ประกอบการ ประมาทเลินเล่อ หรือใช้ความระมัดระวัง เพียงพอหรือไม่
และบุคคลผู้ที่เสียชีวิตในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญา บิดามารดาก็ดี ผู้สืบสันดานก็ดี ตลอดจน สามีภริยาก็ดี ในฐานะผู้มีอำนาจจัดการแทน สามารถ ร้องทุกข์ดำเนินคดี
หรือใช้สิทธิฟ้องคดี หรือเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการกระทำความผิด ดังกล่าวทั้งในทางกฎหมายอาญา และในทางกฎหมายแพ่ง ในอันที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเป็นค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดู ตลอดจนค่าใช้จ่ายอันจำเป็นต่างๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา 443
ทั้งนี้หากประชาชน ผู้ประสบภัยดังกล่าว ยากจนหรือยากไร้ สามารถขอรับความช่วยเหลือ จากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้ โดยสำนักงานอัยการดังกล่าว อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด มีบทบาทและภาระหน้าที่ ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้เดือดร้อนและยากไร้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อันเป็นการสร้างกลไก ให้ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม ได้โดยเท่าเทียมกัน