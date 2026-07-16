นายกสภาทนายความ รับหนังสือร้องเรียนชาวบ้านทับลาน ค้านมติอุทยานฯ สั่งพิสูจน์สิทธิ์ซ้ำซ้อนกระทบกว่า 5,200 คน จี้ใช้แนวเขต ONE MAP หวั่นถูกไล่รื้อกว่า 500 ราย
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความฯ ได้มอบหมายคณะผู้แทนสภาทนายความ ประกอบด้วย ดร.ธีระวุฒิ วชิรมโนวาทย์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา กรรมการบริหาร สภาทนายความภาค 3 นายไพโรจน์ จำลองราษฎร์ กรรมการสำนักงานคดีปกครอง ร่วมเป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มตัวแทนราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน นำโดย นายกิตติพัทธ์ จ้ายนอก พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 25 คน เปิดปมปัญหา แนวเขตอุทยานทับซ้อนที่ทำกินดั้งเดิม กลุ่มตัวแทนชาวบ้านจากตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่เกี่ยวเนื่องในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยระบุว่า ปัญหาเรื้อรังตั้งแต่ปี 2544: กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินคดีกับราษฎรกว่า 400 ราย จากการที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศทับซ้อนที่ดินทำกิน ชุมชนดั้งเดิม โรงเรียน วัด และพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งราษฎรได้อยู่อาศัยทำกินมานานก่อนการประกาศจัดตั้งอุทยานฯ ในปี 2524 ทางออกที่ล่าช้า แม้จะมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เห็นชอบให้ใช้ "แนวเขตปรับปรุงปี 2543" ตามแผนที่ ONE MAP เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนให้จบสิ้น ซึ่งเหลือเพียงขั้นตอนให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเห็นชอบและตราเป็นพระราชกฤษฎีกา คัดค้านมติใหม่ หวั่นทำลายชุมชนดั้งเดิม ผู้ร้องเรียนระบุเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติกลับมีมติใหม่ให้แบ่งราษฎรออกเป็น 5 กลุ่ม และกำหนดให้พื้นที่กว่า 109,000 ไร่เศษ ต้องผ่านกระบวนการ " พิสูจน์สิทธิ์ " เพื่อคัดกรองและขับไล่ผู้ที่ถูกมองว่าไม่มีสิทธิ์ . ชาวบ้านยืนยันว่า มติใหม่ดังกล่าวเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ซ้ำซ้อน นอกเหนือไปจากกรอบอำนาจของมติ ครม. วันที่ 14 มี.ค. 2566 ซึ่งอาจส่งผลให้ชาวบ้านดั้งเดิมกว่า 500 รายในพื้นที่ ต.ไทยสามัคคี, ต.นาดี, ต.สะแกราช และพื้นที่ใกล้เคียง ต้องเผชิญกับการถูกจับกุม ดำเนินคดี และรื้อถอนที่อยู่อาศัยดั้งเดิม
ข้อเรียกร้องต่อสภาทนายความ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจึงเดินทางมาเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย และประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ : เร่งรัดการกันเขตชุมชนออกจากเขตอุทยานฯ โดยยึดแนวเขต ปี 2543 (ONE MAP) ตามมติ ครม. วันที่ 14 มีนาคม 2566 และตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยเร็ว ยับยั้งหรือยกเลิกการพิสูจน์สิทธิ์ ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนและทำลายความสามัคคีของชุมชน