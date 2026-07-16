งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 48 ทัพรถคลาสสิกล้ำค่ากว่า 100 คัน บุกฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ วันนี้–19 ก.ค. นี้

สมาคมรถโบราณฯ ชวนยลโฉม “มรดกนวัตกรรม” ยนตรกรรมระดับตำนาน พร้อมจัดเต็มกิจกรรม Lucky Rally Scan แชะภาพยุคฟินเทจ และฟังเสวนาเจาะลึกทิศทางการนำเข้ารถโบราณปีแรก เข้าชมฟรีตลอดงาน
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 ก.ค. 2569 สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ได้จัดพิธีเปิด “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 48” (The 48th Vintage Car Show) อย่างเป็นทางการ ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ภายใต้แนวคิด “มรดกนวัตกรรม-Legacy of Innovation” โดยงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 19 กรกฎาคม 2569 สำหรับพิธีเปิดงานในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ท่ามกลางคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ก่อนที่ประธานในพิธีจะร่วมทำพิธีเปิดและเดินเยี่ยมชมรถโบราณและรถคลาสสิกที่ส่งเข้าประกวดและจัดแสดงในปีนี้ ซึ่งมีจำนวนรวมกันกว่า 100 คัน
นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เปิดเผยรายละเอียดการจัดงานว่า ปีนี้มีผู้ส่งรถโบราณและรถคลาสสิคเข้าร่วมประกวดอย่างคึกคัก โดยแบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 7 รุ่นหลัก ได้แก่ รถรุ่นบรรพบุรุษ, รถรุ่นผ่านศึก, รถโบราณ, รถรุ่นก่อนสงคราม, รถรุ่นหลังสงคราม, รถคลาสสิค และรถคลาสสิคร่วมสมัย นอกจากนี้ยังมีการประกวดประเภทรถจำลอง รถดัดแปลง รถประดิษฐ์พิเศษ รวมถึงกลุ่มรถแบรนด์ยอดนิยมตลอดกาลอย่าง รถแจกวาร์, รถมีนี, รถโฟล์คสวาเกน, รถอเมริกัน, รถเฟียต และรถญี่ปุ่นดั้งเดิม โดยเฉพาะ 5 ยนตรกรรมไฮไลท์เด่น.. ที่ห้ามพลาดชมในงาน! Austin 7 Saloon (ปี 1933) รถทรงกล่องสุดน่ารักที่เป็นต้นแบบบนภาพโปสเตอร์ของงานในปีนี้ Rolls-Royce 20hp Saloon (ปี 1929) ยนตรกรรมระดับหรูหราที่ยังคงความสง่างามแม้อายุเฉียด 100 ปี MG TB (ปี 1939) รถสปอร์ตเปิดประทุนพันธุ์แท้ที่หาชมยากจากยุคก่อนสงคราม Nissan Skyline C110 Kenmeri (ปี 1973) รถสปอร์ตระดับตำนานที่เป็นที่ถวิลหาของนักสะสมรถญี่ปุ่น และ Toyota Corolla Trueno (ปี 1973) รถสปอร์ตคลาสสิคยอดนิยมตลอดกาล
ด้าน นางสาวกัลยา กมลรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อสร้างสีสันให้แก่คนรุ่นใหม่และผู้เข้าชมงาน ทางศูนย์การค้าฯ ได้เตรียมกิจกรรมสร้างสรรค์และลุ้นรางวัลไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Lucky Rally Scan ที่ชวนทุกคนไปออกตามล่าสแกนรถไฮไลท์ภายในงานเพื่อสะสมภารกิจลุ้นของรางวัล, กิจกรรมหมุนวงล้อนำโชคลุ้นรับโมเดลรถโบราณสุดน่ารัก และบริการตู้ถ่ายภาพ Photo Booth ในบรรยากาศวินเทจเพื่อเก็บภาพความประทับใจ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน ได้แก่การเสวนาพิเศษ ในหัวข้อร้อนแรง “ไทยเปิดนำเข้ารถโบราณปีแรก ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ?” การแสดงดนตรี มินิคอนเสิร์ตจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลาดวินเทจ โซนจำหน่ายสินค้าสำหรับนักสะสม อาทิ รถโบราณจำลอง หนังสือ และนิตยสารเก่าหายาก
พร้อมร่วมสัมผัสประวัติศาสตร์และความยิ่งใหญ่ของยนตรกรรมระดับตำนานได้ใน “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 48” ตั้งแต่วันนี้ – 19 กรกฎาคม 2569 ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค (เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน)