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ไม่ตายไมค์! เปิดใจ “หมวดนัท” หอบหลักฐานชี้แจง “กัน จอมพลัง” ยืนยันไม่ได้มั่วบ้านงาน เข้าพื้นที่ในฐานะ อปพร. พร้อมเผยตำแหน่ง-อาชีพที่แท้จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 เขตจตุจักร กทม. ช่วงคืนวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เป็นจำนวนมาก โดยต่อมามีชายปริศนาแต่งกายคล้ายทหารเต็มยศ เดินประกบระหว่างที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังให้ข้อมูลว่าเจ้าของร้านไม่ยอมให้ลูกค้าออกต้องจ่ายเงินก่อน ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น ซึ่งทราบภายหลังว่าชายคนดังกล่าว คือ ว่าที่ ร.ท.ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ หรือ หมวดนัท อดีตผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เขตพญาไท หมายเลข 1 สังกัดกลุ่มกรุงเทพบินได้

ล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 15 ก.ค. 69 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” พร้อมด้วย นางสาวอังศวีร์ อนุวัตน์รุจิกร หรือ “ทนายโรส” ได้เชิญ ว่าที่ ร.ท.ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ หรือ “หมวดนัท” อายุ 35 ปี หอบหลักฐานชี้แจง ตำแหน่ง-อาชีพ ที่แท้จริง เผยคืนเกิดเหตุมีเจตนาดีและเป็นจิตอาสา ยืนยันไม่ได้มั่วบ้านงาน เข้าพื้นที่ในฐานะ อปพร.

กัน จอมพลัง กล่าวว่า วันนี้ตนได้เปิดพื้นที่ให้หมวดนัทนำหลักฐานมาชี้แจงประเด็นต่างๆ พร้อมหยิบประเด็นคำถามที่สังคมตั้งข้อสงสัยมาสอบถามในวันนี้ เพื่อให้สังคมได้กระจ่างกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตนพร้อมจะรับฟังและไม่ตัดสินใจว่าจริงหรือไม่อย่างไร

ว่าที่ ร.ท.ชิตพงศ์ หรือ หมวดนัท กล่าวว่า ตนเป็นอาสาสมัคร และเป็นกรรมการศูนย์ประสานอาสาสมัครป้องประกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตพญาไท วันที่เกิดเหตุกำลังนั่งรับประทานอาหาร แล้วเห็นข่าวในไลน์กลุ่ม อพปร.พญาไท ว่า มีเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านอาหารใกล้เคียงลาดพร้าว ซอย 1 และมีผู้ติดค้างจำนวนมาก ตนจึงรีบไปที่เกิดเหตุ ส่วนสาเหตุที่แต่งตัวเต็มยศไปแบบนั้นเพราะไปงานบีบีกันมาก่อน ซึ่งมีชุดติดอยู่ในรถ ก่อนจะเข้าที่เกิดเหตุจึงคิดว่าการเซฟตัวเอง ไม่เป็นภาระคนอื่นดีที่สุด จึงได้หยิบเครื่องแบบนั้นมาใส่ ตนไม่ได้ตั้งใจให้คนเข้าใจว่าเป็นทหาร แต่ที่ติดบัตรประจำตัวที่ระบุว่ายศ “ว่าที่ร้อยโท” เพราะต้องการแสดงตัวให้ชัดเจนว่าเป็นอาสาสมัคร เผื่อใครเห็นจะได้เรียกใช้ และเป็นหลักฐานว่าตนผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ซึ่งหลังเข้าจุดเกิดเหตุได้เจอรุ่นพี่ที่เรียนอาคารสูงมาด้วยกัน จึงได้เข้าไปรายงานตัวว่าตนได้เข้ามาในพื้นที่ เพราะหากตนสูญหายไปในร้าน จะได้รู้ว่าเกิดเหตุกับตน

ประเด็นเรื่อง นายอนุทิน ชาญกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ตนยืนยันว่า ไม่ได้นั่งรถมากับนายกฯ และไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว กรณีที่ตนได้เข้าไปให้ความคิดเห็นกับนายกฯ ว่า ประตูหลังของร้านถูกล็อกด้วยกลอน 2 ชั้น ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของตนที่มองว่าทางร้านอาจจะกลัวลูกค้าหนี ไม่จ่ายตังค์ หรือบางคนเมาแล้วออกประตูนี้ก็ได้ ยอมรับว่าไม่ทราบว่าคำพูดคืนนั้นอาจมีผลกระทบทางกฎหมาย ตนยอมรับว่าผิดและขออภัยในจุดนี้

ประเด็นพื้นที่เกิดเหตุจะไม่ใช่พื้นที่เขตพญาไท ที่ตนมีตำแหน่งกรรมการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แต่ตนเองมีจิตอาสา และเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหญ่ลักษณะนี้ กำลังพลอาจจะไม่เพียงพอ ตนจึงอยากจะเข้าไปช่วยเหลือในนามจิตอาสาคนหนึ่งไม่ได้มีอะไรแอบแฝง สิ่งที่ช่วยเจ้าหน้าที่ในวันนั้น คือ เมื่อถึงที่เกิดเหตุได้ช่วยเจ้าหน้าที่กั้น Police Line และช่วยเก็บทรัพย์สินของผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต อย่างเช่น โทรศัพท์ของผู้ประสบภัยที่ญาติโทรเข้ามา หลังจากนั้น ได้เดินดูโดยรอบพื้นที่ว่ามีอะไรที่จะสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ประเด็นการติดป้ายที่ชุดระบุว่า ARMY แล้วมีชื่อตนอยู่ข้างล่าง ตนติดเพื่อประดับชุดเท่านั้น ซึ่งชุดที่ใส่ไม่ใช่เครื่องแบบสนามลายพรางดิจิทัลของกองทัพบกไทย (ทบ.) หรือว่าชุดราชการกลาโหม แต่เป็นชุดที่เวลาไปงานบีบีกันก็จะใส่ในลักษณะนี้
ประเด็นเรื่องการมั่วบ้านงาน ตนไม่อยากให้ใช้ประโยคนี้ เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิด มันอาจจะทำให้กระทบกระเทือนจิตใจของญาติผู้สูญเสีย ซึ่งหนึ่งในผู้สูญเสียก็คือ “จ่ากวาง” เป็นเพื่อนของตนที่เรียนช่างฝีมือทหารมาด้วยกัน ยืนยันว่า ที่เข้าไปช่วยเหลือไม่ได้นำตำแหน่งไปแอบอ้าง เพียงแต่เข้าไปช่วยเหลือด้วยจิตอาสา ของการเป็น อปพร. เท่านั้น

ส่วนประเด็นที่ตนใช้วิทยุสื่อสาร “วอดำ” นั้น ยอมรับว่า ตนซื้อมาจากคลองถม แต่ได้มีการอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร 401 ซึ่งมีเอกสารการฝึกอบรมชัดเจน คลื่นความถี่ที่ล็อกไว้เป็นคลื่นความถี่ที่ใช้กับศูนย์อุบัติภัยตามระเบียบของ อปพร. ที่กำหนดไว้ และคืนนั้นไม่ได้ถือเพื่อคุยกับใคร เพียงแต่ฟังเหตุอื่นๆ ด้วยในระหว่างนั้นด้วย

สำหรับประเด็นเรื่องการแต่งกายคล้ายตำรวจ เป็นภาพจากละครและภาพยนตร์ที่ตัวเองเคยร่วมแสดงเป็นตัวประกอบ ซึ่งเคยผ่านงานแสดงมาแล้วกว่า 100 เรื่อง แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีแล้ว

ประเด็นโลกโซเชียลแชร์ภาพที่ตนสวมชุดอาชีพต่างๆ และเครื่องแบบเข็มต่างๆ เช่น เข็มสงครามทุ่น จากกรมการทหารช่าง ตนยืนยันว่าได้รับเอกสารมาอย่างถูกต้อง และได้รับจากมือผู้บัญชาการทหารบก ณ เวลานั้น ซึ่งได้เพราะตนไปทำงานจิตอาสาต่างๆ แล้วเก็บเป็นภาพถ่าย แล้วส่งไปทำเรื่องขอเพื่อพิจารณา

ประเด็นภาพการฝึก Cobra Gold ตนยอมรับว่า เป็นคนติดต่อไปเองผ่านการเปิดรับสมัคร ซึ่งได้เข้าไปเรียนรู้ส่วนของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัย ไม่ใช่การฝึกรบแบบทหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของกำลังพลสำรอง ที่ระบุว่า สามารถเข้าไปช่วยเหลือเหตุที่เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยได้ ส่วนภาพที่ถือ M16 ก็เป็นหนึ่งในการฝึกกำลังพลสำรองเช่นกัน

ประเด็นที่มีเพจดังออกมาแฉว่า ในช่วงการชุมนุม กปปส. ตนเคยถูกจับ เพราะแต่งกายเลียนแบบทหาร ยอมรับว่าตอนนั้นตัวเองใส่ชุดทหารจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพียงเพราะต้องการให้คนเห็นว่าเป็นทหารแล้วมาช่วยเหลือคนเท่านั้น แต่ยืนยันว่าไม่ได้ถูกจับ เพียงแค่ถูกเรียกไปตักเตือนเฉยๆ

ส่วนประเด็นเรื่องรายได้ ตนมีงานเป็นพิธีกร และวิทยากรฟรีแลนซ์ รับงานบรรยายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจการของที่บ้านทำให้ครอบครัวพอมีพอกิน แต่หลังจากเกิดเหตุที่กระแสสังคมอยู่ตอนนี้ ล่าสุด งานพิธีกรที่มีเอกชนจ้างงานก็ถูกยกเลิกไปแล้ว

ว่าที่ ร.ท.ชิตพงศ์ หรือ หมวดนัท กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ตนยอมรับว่าอยากเป็นทหาร ที่ผ่านมา พยายามสอบหลายครั้ง ซึ่งผ่านข้อเขียน แต่ไม่ผ่านในส่วนของการทดสอบด้านสมรรถภาพร่างกาย แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากรับราชการทหาร ตนมีใจรักในการเป็นจิตอาสา อยากทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ถึงไม่ใช่ข้าราชการแต่ตนมีใจเต็มร้อย”








ไม่ตายไมค์! เปิดใจ “หมวดนัท” หอบหลักฐานชี้แจง “กัน จอมพลัง” ยืนยันไม่ได้มั่วบ้านงาน เข้าพื้นที่ในฐานะ อปพร. พร้อมเผยตำแหน่ง-อาชีพที่แท้จริง
ไม่ตายไมค์! เปิดใจ “หมวดนัท” หอบหลักฐานชี้แจง “กัน จอมพลัง” ยืนยันไม่ได้มั่วบ้านงาน เข้าพื้นที่ในฐานะ อปพร. พร้อมเผยตำแหน่ง-อาชีพที่แท้จริง
ไม่ตายไมค์! เปิดใจ “หมวดนัท” หอบหลักฐานชี้แจง “กัน จอมพลัง” ยืนยันไม่ได้มั่วบ้านงาน เข้าพื้นที่ในฐานะ อปพร. พร้อมเผยตำแหน่ง-อาชีพที่แท้จริง
ไม่ตายไมค์! เปิดใจ “หมวดนัท” หอบหลักฐานชี้แจง “กัน จอมพลัง” ยืนยันไม่ได้มั่วบ้านงาน เข้าพื้นที่ในฐานะ อปพร. พร้อมเผยตำแหน่ง-อาชีพที่แท้จริง
ไม่ตายไมค์! เปิดใจ “หมวดนัท” หอบหลักฐานชี้แจง “กัน จอมพลัง” ยืนยันไม่ได้มั่วบ้านงาน เข้าพื้นที่ในฐานะ อปพร. พร้อมเผยตำแหน่ง-อาชีพที่แท้จริง