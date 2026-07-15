ไม่รอดสายตา! ตำรวจ บก.จร.รวบโชเฟอร์รถตู้ ซุกปืนเถื่อนใต้เบาะ เข้าด่านควันดำ

MGR Online-ตำรวจจราจรตั้งด่านควันดำ เรียกตรวจรถยนต์ท่าทางมีพิรุธ ค้นเจอปืนไม่มีทะเบียนซุกใต้เบาะ พร้อมซองและกระสุนอีก 12 นัด คนขับสารภาพเป็นของลูกค้า
วันนี้ (15 ก.ค.) พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร.สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภพ รุมแสง รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ทศพร กลีบแก้ว รอง ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.อัษฎากร คนคล่อง รอง ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ธราธิป ดิษฐ์ศิริ รอง ผกก.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.5 บก.จร. พ.ต.ท.วิรัชชัย โพธิละเดา สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. ร.ต.อ.วชิร หูทิพย์ รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. ร.ต.ท.วิเชียร อ่วมเนตร รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. จ.ส.ต.กรกต นาชัย ผบ.หมู่ (จร.) งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร.ร่วมกันจับกุม นายประมวล (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี ภูมิลำเนา ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด พร้อมของกลาง อาวุธปืนแบลงก์กันดัดแปลง 1 กระบอก ซองบรรจุกระสุนปืน 1 ซอง กระสุนปืน 12 นัด ได้ที่ปากซอยหทัยราษฎร์ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ก.ค. ขณะตำรวจ กก.5 บก.จร.ตั้งจุดตรวจวัดรถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ (ควันดำ) บริเวณปากซอยหทัยราษฎร์ 40 พบเห็นรถตู้ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ทะเบียน 1 นจ xxx กรุงเทพฯ ผ่านมาท่าทางมีพิรุธ สงสัยว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมาย จึงเรียกให้หยุดโดย ร.ต.อ.วชิร ได้สั่งการให้ จ.ส.ต.กรกต เป็นผู้ทำการตรวจค้น ทราบชื่อคนขับ นายประมวล ผลการตรวจค้นพบ อาวุธปืนแบลงก์กันดัดแปลง ขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก อยู่ใต้เบาะที่นั่งคนขับ ซองบรรจุกระสุนปืน ขนาด .22 พร้อมกระสุนปืน ขนาด .22 จำนวน 12 นัด อยู่ข้างประตูฝั่งคนขับ จากการสอบถาม นายประมวล คนขับ รับสารภาพว่า อาวุธปืนดังกล่าวเป็นของลูกค้า
จึงแจ้งข้อหา "มีอาวุธปืน (ไม่มีทะเบียน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต" ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.นิมิตรใหม่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ในชั้นจับกุมให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา.