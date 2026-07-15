ตร.สอบพยานเหตุไฟไหม้โรงเบียร์แล้ว 96 ปาก วงจรปิดพบกลุ่มควันจากเพดาน ก่อนไฟลุกไหม้ใน 1 นาที

ผบก.น.2 เผยความคืบหน้าคดีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว สอบพยานแล้ว 96 ปาก ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบเริ่มมีกลุ่มควันจากฝ้าเพดานเหนือเวที ก่อนเกิดเปลวไฟลุกไหม้ในเวลา 1 นาทีเศษ พบข้อมูลร้านใช้ไฟฟ้าไม่พอ ยื่นขอการใช้ไฟเพิ่มเป็น 200 แอมป์ แต่ยังไม่ทันติดตั้งระบบใหม่
วันนี้ (15 ก.ค.) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สน.พหลโยธิน พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ พ.ต.อ.ธิติพงษ์ ภิวัฒน์วุฒิกุล พ.ต.อ.นิมิตร นูโพนทอง รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.อธิบดี เสริมสุข ผกก.สส.บก.น.2 พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผกก.สน.พหลโยธิน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สอบสวน และจราจร สน.พหลโยธิน ร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
จากนั้น 20.00 น. ภายหลังใช้เวลาประชุมนาน 3 ชั่วโมง พล.ต.ต.เกียรติกุล เปิดเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด 33 ราย โดยรายล่าสุดคือ ‘น้องดิน‘ นักร้องนำวงทศกัณฑ์ เสียชีวิตเวลา 17.56 น. ที่โรงพยาบาลราชวิถี โดยพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลครบทั้งหมดแล้ว ขณะนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สีแดง 16 ราย สีเหลือง 12 ราย สีเขียว 43 ราย
ส่วนความคืบหน้าทางคดี ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 และ สน.พหลโยธิน ได้ทำการสืบสวนสอบสวนตลอดและเร่งรัดคดีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสอบปากคำไปแล้ว 96 ราย แยกเป็นเจ้าของร้าน 1 ราย พนักงานร้าน 26 ราย ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ 56 ราย เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ 10 ราย และผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาและสิ่งแวดล้อม 3 ราย
นอกจากนี้จากข้อมูลของการไฟฟ้า พบว่าเจ้าของร้านเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้า เนื่องจากระบบเดิมไม่เพียงพอ โดยขอเพิ่มจาก 30/100 แอมป์ เป็น 200 แอมป์ ตั้งแต่เปิดร้านได้ประมาณ 2 เดือน แต่เบื้องต้นยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ
สำหรับการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด 16 กล้อง ภายในร้านที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐาน เบื้องต้นพบว่าเริ่มมีกลุ่มควันบริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาในช่วงเวลาประมาณ 23.49 น. ใช้เวลาประมาณ 15 วินาที จากนั้นเวลาประมาณ 23.50 น.ได้เกิดเปลวไฟ โดยภาพรวมตั้งแต่เริ่มเกิดกลุ่มควันจนเกิดเพลิงลุกไหม้ใช้เวลาราว 1 นาทีเศษ
ขณะเดียวกัน กองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้
ส่วนประเด็นการขออนุญาตประกอบกิจการ พบว่า เดิมร้านได้รับอนุญาตเป็นร้านอาหาร ขณะนี้ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต รวมถึงผู้ตรวจสอบอาคาร มาให้ปากคำแล้ว และอยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติมจากสำนักงานเขต
สำหรับข้อสงสัยเรื่องประตูทางออกถูกล็อกหรือไม่ พล.ต.ต.เกียรติกุล ระบุว่า ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏในสื่อและคำให้การของผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่สอดคล้องกัน จึงเตรียมเรียกพยานสำคัญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกที่ สน.พหลโยธิน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับแจ้งความ คืนทรัพย์สินของผู้เสียหาย และอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมยืนยันว่าจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายฃ
ส่วนกรณี “หมวดนัท” ตำรวจได้เชิญมาให้ปากคำในฐานะพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ และจะตรวจสอบบทบาทหน้าที่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้ว