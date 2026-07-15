มอบตัวแล้ว “หมวดนัท” ตร.สอบปากคำก่อนแจ้ง 3 ข้อหา

“หมวดนัท” ชายแต่งกายชุดทหารในเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เข้ามอบตัวที่ สน.พหลโยธิน ตำรวจสอบปากคำก่อนแจ้ง 3 ข้อหา
จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จนมีผู้เสียชีวิตแล้ว 32 ราย และบาดเจ็บจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ก็มีชายคนหนึ่งแต่งชุุดทหารเข้าไปอยู่ในจุดเกิดเหตุ พร้อมกับให้ข้อมูลผู้สื่อข่าว และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก่อนจะทราบว่า ชายคนดังกล่าวคือ ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ หรือหมวดนัท ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับที่เกิดเหตุเลย
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (15 ก.ค.) เมื่อเวลา 20.30 น. ว่าที่ ร้อยโทชิตพงศ์ หรือหมวดนัท ชายที่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ในเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน พร้อมนำหลักฐานเสื้อเกราะที่สวมใส่ในคืนเกิดเหตุมามอบให้ตำรวจด้วย แต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ก่อนจะเข้าห้องสอบสวนทันที
ด้าน พ.ต.อ.สราวุธ บุตรดี ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. เปิดเผยว่า ว่าที่ ร้อยโทชิตพงศ์ ประสานเข้ามอบตัวกับตำรวจเอง ซึ่งน่าจะเห็นจากข่าว
เบื้องต้นจะทำการสอบสวนและแจ้ง 3 ข้อหา ได้แก่แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน ทั้งที่ตนเองไม่ได้เป็น ใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากชัดเจนว่าเจ้าตัวไม่มีใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร ประกอบกับตัวเครื่องวิทยุก็ผิดกฎหมาย และข้อหาไขข่าวทำให้ประชาชนตื่นตกใจ จากกรณีให้ข้อมูลในที่เกิดเหตุ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ส่วนกรณีเสื้อเกราะ ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าที่เจ้าตัวใส่นั้นเข้าข่ายยุทธภัณธ์หรือไม่ หากเข้าข่ายเป็นเสื้อเกราะยุทธภัณธ์ ก็จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มด้วย ทั้งนี้หลังจากแจ้งข้อหาแล้ว เนื่องจากเจ้าตัวมามอบตัวเอง จึงไม่ต้องทำสัญญาประกันตัว