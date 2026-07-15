สุดเศร้า “ดิน ทศกัณฐ์” สิ้นใจอีกราย เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์

หัวหน้าวงทศกัณฐ์ โพสต์แจ้งข่าวเศร้า “ดิน” นักร้องนำเสียชีวิตแล้ว หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล จากอาการบาดเจ็บในเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
วันนี้ (15 ก.ค.) มีรายงานว่า หัวหน้าวงทศกัณฐ์ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย “น้องดิน” นักร้องนำในวงวงทศกัณฐ์อีกหนึ่งคน จากเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” จากก่อนหน้านี้นอนรักษาตัว ที่โรงพยาบาลราชวิถี ในผู้ป่วยวิกฤต
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก “วงทศกัณฐ์” ได้โพสต์ข้อความเช่นเดียวกันโดยระบุว่า “ตอนนี้น้องดิน ได้จากไปอย่างสงบแล้วครับ ส่วนร่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัปเดตอีกทีนะครับ เสียใจกับครอบครัวน้องด้วยครับ อาลัยรักจากพี่ๆทศกัณฐ์”
ซึ่งหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่มีชาวเน็ตและแฟนๆ ร่วมคอมเมนต์แสดงความเสียใจ และให้กำลังใจเป็นจำนวนมา เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน
สำหรับนายฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา หรือดิน นักร้องนำวงทศกัณฐ์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว มีอาการสาหัส และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา