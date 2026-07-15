รวบอดีต ด.ต.แสบ! ปลอมแชตผู้บังคับบัญชา-ตุ๋นลงทุนบอนสี เสียหายหลายล้าน

MGR Online - คอมมานโดตามรวบอดีตดาบตำรวจสุดแสบ หลอกเหยื่อลงทุนบอนสี เสียหายรวมหลายล้าน ซ้ำปลอมแชตผู้บังคับบัญชาอ้างช่วยจ่ายหนี้ พบคดีติดตัวเพียบ
วันนี้ (15 ก.ค.) พ.ต.อ.พงษ์ดนัย วิมุกติบุตร ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ. ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.ณัฐเดช สุทธิชาญบัญชา สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายพบสินฯ อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ในข้อหา "ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน" โดยจับกุมได้ที่บริเวณหน้าอะพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจาก ผู้ต้องหาซึ่งเป็นอดีตข้าราชการตำรวจ ยศ "ดาบตำรวจ" สังกัดสน.วังทองหลาง ซึ่งถูกให้ออกจากราชการเนื่องจากขาดราชการ ได้ชักชวนกลุ่มผู้เสียหายให้มาร่วมลงทุนในธุรกิจเพาะเลี้ยงบอนสีซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในขณะนั้น โดยเสนอผลตอบแทนสูงและรับประกันผลกำไรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินร่วมลงทุนด้วยเป็นจำนวนมาก
ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่มีความคืบหน้าและไม่ได้รับเงินปันผลตามที่ตกลงไว้ เมื่อผู้เสียหายพยายามทวงถามเงินลงทุนคืน ผู้ต้องหากลับบ่ายเบี่ยงและสร้างกลุ่มสนทนาปลอมในแอปพลิเคชัน LINE โดยเลียนแบบและตัดต่อแชตพูดคุยแอบอ้างว่าผู้บังคับบัญชาจะให้ยืมเงินมาชดใช้ให้ผู้เสียหาย เพื่อเป็นการประวิงเวลาและตบตาผู้เสียหาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงและได้รับความเสียหายอย่างมาก ผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีจนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามจากการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมพบว่า ผู้ต้องหายังมีหมายจับในคดีฉ้อโกงและคดียักยอกทรัพย์ติดตัวอีกหลายคดี รวมมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป