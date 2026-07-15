"โค้ชเจมส์" วืดประกัน ศาลอาญาไม่ให้ปล่อยขั่วคราว ชี้มูลค่าความเสียหายสูง แบ่งหน้าที่กันทำ กระทบต่อสังคมในวงกว้าง
วันนี้ (15 ก.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ภายหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนำตัว นายธีรพงษ์ หรือโค้ชเจมส์ สอนลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 4028/2569 ลงวันที่ 13 ก.ค.2569 คดีหลอกลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศ Forex ไปฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญา ในความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
คำร้องระบุพฤติการณ์ว่า ได้มีการร้องเรียนต่อรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมว่า มีกลุ่มบุคคลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันดำเนินธุรกิจชักชวนลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศ เช่น QRS Global, HFM และ Vantage โดยอาศัยเครือข่ายผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB) และสื่อสังคมออนไลน์ของ “โค้ชเจมส์สอนเทรดสั้น” ในการโฆษณาและชักชวนให้ประชาชนเปิดบัญชีและลงทุน ทั้งที่การประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายไทย ต่อมาผู้เสียหายรายหนึ่งระบุว่าได้หลงเชื่อคำโฆษณาของ Super Bullish ว่าสามารถสร้างผลกำไรสูง จึงเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ HFM และทยอยโอนเงินลงทุนรวมประมาณ 970,500 บาท แต่ได้รับผลตอบแทนเพียง 12,759 บาท ทำให้ได้รับความเสียหายประมาณ 957,726 บาท นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึง บริษัท ซุปเปอร์ บูลลิช จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจอบรมและให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
พนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานว่า บริษัท ซุปเปอร์ บูลลิช จำกัด ประกอบกิจการเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ HFM โดยที่ทั้งบริษัทและโบรกเกอร์ HFM ไม่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีการจัดสัมมนา อบรม และทำการตลาดร่วมกัน เช่น แคมเปญ SUPERBULLISH x HFM และงาน Exclusive Dinner รวมถึงแสดงผลการเทรดและใช้ภาพลักษณ์หรูหราเพื่อชักชวนให้ประชาชนลงทุนซื้อขายสินทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ด้วยการโฆษณาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง จากการสอบสวนพบว่าในช่วงประมาณ 3 ปี (พ.ศ. 2566–2568) มีการรับโอนเงินผ่านผู้ให้บริการเพย์เมนต์กว่า 27 ล้านบาท ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก และพฤติการณ์ของบริษัท นายธีรพงษ์ และพวกกรณีร่วมชักชวนให้ลงทุนแลกเปลี่ยนสินทรัพย์จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสูงกว่าที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินพึงจะจ่ายได้ โดยมีเงินหมุนเวียน 15,000 ล้านบาท
พนักงานสอบสวนค้านการปล่อยชั่วคราวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
ศาลอาญาอนุญาตให้ฝากขังได้
ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้ว นายธีรพงษ์ ผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นฝากขัง
ศาลอาญา มีคำสั่งว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ข้อกล่าวหามีลักษณะร่วมกันกระทำความผิดเป็นกระบวนการ โดยแบ่งหน้าที่กันทำ มูลค่าความเสียหายมีจำนวนสูงส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง เมื่อพิจารณาประกอบข้อคัดค้านของพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวน ให้ยกคำร้อง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวนายธีรพงษ์ไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร