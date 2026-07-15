"บิ๊กต่อ"สั่งเด้ง'สารวัตรทางหลวง'เข้ากรุ! เซ่นปมจับปืน อส.ทหารพรานชายแดนใต้

MGR Online - ผบช.ก.สั่งเด้ง'สารวัตรทางหลวง' ช่วยราชการ บช.ก. เซ่นปมจับปืน อาสาสมัครทหารพรานชายแดนใต้ จนเกิดกระแสวิจารณ์สนั่นในโลกออนไลน์
วันนี้ ( 15 ก.ค. ) มีรายงานว่า พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ได้ลงนามในคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ 196/2569 เรื่อง ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ
ด้วยปรากฏภาพข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จับกุมอาสาสมัครทหารพราน พร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืนของกลาง
โดยกล่าวหาว่า พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการณ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 21.30 นาฬิกา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว
เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อาศัยอำนาจตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2566
จึงให้ พันตำรวจโท วิชัย โมฆรัตน์ สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ช่วยราชการที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ปฏิบัติการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยขาดจากต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569