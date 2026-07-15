รวบแอดมินเว็บพนัน ใช้ชุมชนชาวเขาเป็นฐานที่ตั้ง พบเงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้าน

ตร.ไซเบอร์จับกุม 2 ผู้ต้องหาแอดมินเว็บพนัน ใช้ชุมชนชาวเขา อ.ดอยสะเก็ด เป็นฐานที่ตั้ง พบเงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน
วันนี้ (15 ก.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤตัสญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.พุฒิพัฒน์ พนมชัยจิรกุล ผกก.4 บก.สอท.4 พ.ต.ท.ชัยภัทร เชื้อสาย รอง ผกก.4 บก.สอท.4 พ.ต.ท.สิริพงศ์ เพ็ชร์ชระ สว.(สอบสวน) กก.4 บก.สอท.4 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลแขวงเชียงใหม่ ที่ ค 24/2569 ค้นบ้าน หมู่ 7 ซอย 15 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เข้าจับกุมนายสิทธิโชค (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ชาว จ.เชียงราย และน.ส.อารดา (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ชาว จ.เชียงราย แฟนสาว พร้อมตรวจยึดของกลาง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง และโทรศัพท์2 เครื่อง
สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.สอท.4 ตรวจพบเว็บไซต์ sexygame มียอดสมาชิกกว่า 8,000 ราย เปิดมานาน 7 เดือน มียอดเงินหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน ได้ลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศ หวย สล๊อต บาคาร่า เสือมังกร ไฮโล ป๊อกเด้งและพนันอื่นๆ อีกหลายชนิด
จึงทำการสืบสวนจนทราบว่าเว็บพนันรายนี้ แอบลักลอบเปิดฐานที่ตั้งอยู่ในชุมชนชาวเขาเผ่าลาหู่ โดยมีนายสิทธิโชค และน.ส.อารดา แฟนสาว ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับและหมายค้น ก่อนเข้าจับกุมตัวได้ที่บ้านพัก
เบื้องต้นสอบสวนทั้งสองให้การรับสารภาพว่าเพิ่งเริ่มทำงานเป็นแอดมินให้กับเว็บพนันรายนี้มาเพียงแค่ 1 เดือน ได้รับค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาทต่อเดือน ที่ผ่านมาได้กำไรหลักล้านบาทต่อเดือน
โดยดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายลอ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน”