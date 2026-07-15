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"ผู้การระนอง" ลุยตรวจ 3 สถานบันเทิง เข้มระบบอัคคีภัย ย้ำพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



“ผู้การระนอง” นำทีมตรวจ 3 สถานบันเทิงดัง ตรวจระบบอัคคีภัยร้านอาหารกึ่งผับ ย้ำผู้ประกอบการเข้มงวดแผนเผชิญเหตุ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

วันนี้ (15 ก.ค.) พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประจักษ์ ชุมพลวีระพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง พ.ต.อ.ธวัชชัย ซุ้นเจริญ ผกก.สภ.เมืองระนอง พ.ต.อ.หญิงอรพิมล โชคพระสมบัติผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง ร่วมกับนางสาวคณาธิป สุขเจริญ​ ​รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง​, ฝ่ายปกครอง, กอ.รมน. ภ.4 สย.1, สาธารณสุข, โยธาธิการและผังเมือง, เทศบาลเมืองระนอง, คปภ. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ร้าน 26 Twentysix (โรงเบียร์ 26), ร้าน AT Twin Ranong และร้าน The b เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว


“การลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงหลายครั้งในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยของสถานบริการทุกแห่ง”

พล.ต.ต.ธนวัตร กล่าวอีกว่า การตรวจครั้งนี้ คณะตรวจได้ใช้เวลาตรวจสอบทั้ง 3 แห่งประมาณ 2 ชั่วโมง โดยตรวจสอบความพร้อมอย่างละเอียดในหลายด้าน ได้แก่ ความถูกต้องของใบอนุญาต, การใช้อาคาร, ทางเข้า–ออกและทางหนีไฟ, ประตูฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, อุปกรณ์ดับเพลิง, ระบบไฟฟ้า, วัสดุตกแต่งและวัสดุซับเสียง, วัตถุไวไฟ, การใช้พลุหรือเอฟเฟกต์พิเศษ, จำนวนผู้ใช้บริการ รวมถึงแผนอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดทำและทบทวนแผนเผชิญเหตุ รวมถึงแนวทางการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว




"ผู้การระนอง" ลุยตรวจ 3 สถานบันเทิง เข้มระบบอัคคีภัย ย้ำพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
"ผู้การระนอง" ลุยตรวจ 3 สถานบันเทิง เข้มระบบอัคคีภัย ย้ำพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
"ผู้การระนอง" ลุยตรวจ 3 สถานบันเทิง เข้มระบบอัคคีภัย ย้ำพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
"ผู้การระนอง" ลุยตรวจ 3 สถานบันเทิง เข้มระบบอัคคีภัย ย้ำพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน