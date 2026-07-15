"ผู้การระนอง" ลุยตรวจ 3 สถานบันเทิง เข้มระบบอัคคีภัย ย้ำพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

“ผู้การระนอง” นำทีมตรวจ 3 สถานบันเทิงดัง ตรวจระบบอัคคีภัยร้านอาหารกึ่งผับ ย้ำผู้ประกอบการเข้มงวดแผนเผชิญเหตุ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว
วันนี้ (15 ก.ค.) พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประจักษ์ ชุมพลวีระพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง พ.ต.อ.ธวัชชัย ซุ้นเจริญ ผกก.สภ.เมืองระนอง พ.ต.อ.หญิงอรพิมล โชคพระสมบัติผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง ร่วมกับนางสาวคณาธิป สุขเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, ฝ่ายปกครอง, กอ.รมน. ภ.4 สย.1, สาธารณสุข, โยธาธิการและผังเมือง, เทศบาลเมืองระนอง, คปภ. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ร้าน 26 Twentysix (โรงเบียร์ 26), ร้าน AT Twin Ranong และร้าน The b เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
“การลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงหลายครั้งในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยของสถานบริการทุกแห่ง”
พล.ต.ต.ธนวัตร กล่าวอีกว่า การตรวจครั้งนี้ คณะตรวจได้ใช้เวลาตรวจสอบทั้ง 3 แห่งประมาณ 2 ชั่วโมง โดยตรวจสอบความพร้อมอย่างละเอียดในหลายด้าน ได้แก่ ความถูกต้องของใบอนุญาต, การใช้อาคาร, ทางเข้า–ออกและทางหนีไฟ, ประตูฉุกเฉิน, ป้ายทางหนีไฟ, ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, อุปกรณ์ดับเพลิง, ระบบไฟฟ้า, วัสดุตกแต่งและวัสดุซับเสียง, วัตถุไวไฟ, การใช้พลุหรือเอฟเฟกต์พิเศษ, จำนวนผู้ใช้บริการ รวมถึงแผนอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดทำและทบทวนแผนเผชิญเหตุ รวมถึงแนวทางการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว