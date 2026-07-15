เชิญร่วมมหาบุญใหญ่ ‘พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ’ วัดสังฆาราม สร้างพระพุทธรูป 35 เมตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย

ด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระราชวัชรธรรมรังษี (เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร และรักษาการเจ้าอาวาสวัดสังฆาราม จังหวัดสุโขทัย ได้เมตตาเดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการอันเป็นมงคลยิ่ง “พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการสร้างพระถวายเจ้าพ่อหลวงของแผ่นดิน” ณ วัดสังฆาราม (หลวงพ่อจง) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ดินแดนแห่งมาตุภูมิอันศักดิ์สิทธิ์
โครงการดังกล่าวถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชน จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ อดีตบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ผู้ทรงเป็นหลักชัยในการธำรงรักษาเอกราชของชาติไทย พร้อมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพพระมหากษัตริย์ ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดคุณงามความดีและความศรัทธาให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน
สำหรับการก่อสร้าง ได้เนรมิตพระพุทธรูปองค์ประธานขนาดความสูง 35 เมตร อย่างสง่างามตระการตา ประดิษฐานบนมณฑป รวมความสูงทั้งสิ้นกว่า 45 เมตร โดยปัจจุบันการดำเนินงานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประดับโมเสกทองคำอันสว่างไสวที่องค์พระ และการจัดสร้างพญานาคผู้พิทักษ์รักษาพระศาสนา เพื่อให้พุทธอุทยานแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเป็นพุทธบูชาอันงดงามแห่งหนึ่งของแผ่นดินไทย
การก่อสร้างครั้งนี้เปรียบเสมือนการสร้างมหาบุญครั้งสำคัญ ที่ต้องอาศัยพลังแห่งศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันให้องค์พระอันศักดิ์สิทธิ์สำเร็จสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนการก่อสร้าง เพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งแรงศรัทธาในครั้งนี้ให้สัมฤทธิ์ผลโดยพร้อมเพรียงกัน
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่
วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร
เลขที่บัญชี 070-0-31564-0
วัดสังฆาราม (หลวงพ่อจง) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เลขที่บัญชี 020485864738
ขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาของท่านทั้งหลาย ขออานิสงส์แห่งการสร้างพุทธบูชา และผลบุญจากการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตบูรพมหากษัตริย์ในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และมีความคล่องตัวในทุกประการเทอญ