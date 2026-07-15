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เชิญร่วมมหาบุญใหญ่ ‘พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ’ วัดสังฆาราม สร้างพระพุทธรูป 35 เมตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



ด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระราชวัชรธรรมรังษี (เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร และรักษาการเจ้าอาวาสวัดสังฆาราม จังหวัดสุโขทัย ได้เมตตาเดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการอันเป็นมงคลยิ่ง “พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการสร้างพระถวายเจ้าพ่อหลวงของแผ่นดิน” ณ วัดสังฆาราม (หลวงพ่อจง) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ดินแดนแห่งมาตุภูมิอันศักดิ์สิทธิ์

โครงการดังกล่าวถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชน จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ อดีตบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ผู้ทรงเป็นหลักชัยในการธำรงรักษาเอกราชของชาติไทย พร้อมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพพระมหากษัตริย์ ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดคุณงามความดีและความศรัทธาให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน

สำหรับการก่อสร้าง ได้เนรมิตพระพุทธรูปองค์ประธานขนาดความสูง 35 เมตร อย่างสง่างามตระการตา ประดิษฐานบนมณฑป รวมความสูงทั้งสิ้นกว่า 45 เมตร โดยปัจจุบันการดำเนินงานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประดับโมเสกทองคำอันสว่างไสวที่องค์พระ และการจัดสร้างพญานาคผู้พิทักษ์รักษาพระศาสนา เพื่อให้พุทธอุทยานแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเป็นพุทธบูชาอันงดงามแห่งหนึ่งของแผ่นดินไทย
การก่อสร้างครั้งนี้เปรียบเสมือนการสร้างมหาบุญครั้งสำคัญ ที่ต้องอาศัยพลังแห่งศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันให้องค์พระอันศักดิ์สิทธิ์สำเร็จสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนการก่อสร้าง เพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งแรงศรัทธาในครั้งนี้ให้สัมฤทธิ์ผลโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่
วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร
 เลขที่บัญชี 070-0-31564-0
วัดสังฆาราม (หลวงพ่อจง) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เลขที่บัญชี 020485864738
ขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาของท่านทั้งหลาย ขออานิสงส์แห่งการสร้างพุทธบูชา และผลบุญจากการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตบูรพมหากษัตริย์ในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และมีความคล่องตัวในทุกประการเทอญ











เชิญร่วมมหาบุญใหญ่ ‘พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ’ วัดสังฆาราม สร้างพระพุทธรูป 35 เมตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย
เชิญร่วมมหาบุญใหญ่ ‘พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ’ วัดสังฆาราม สร้างพระพุทธรูป 35 เมตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย
เชิญร่วมมหาบุญใหญ่ ‘พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ’ วัดสังฆาราม สร้างพระพุทธรูป 35 เมตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย
เชิญร่วมมหาบุญใหญ่ ‘พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ’ วัดสังฆาราม สร้างพระพุทธรูป 35 เมตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย
เชิญร่วมมหาบุญใหญ่ ‘พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ’ วัดสังฆาราม สร้างพระพุทธรูป 35 เมตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย
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